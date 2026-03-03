Israel hack camera giao thông theo dõi lãnh tụ Iran

Các điệp viên Israel đã dành nhiều năm theo dõi hệ thống camera giao thông của Tehran để xác định vị trí của Lãnh tụ Iran và gây nhiễu đường dây điện thoại.

Khu phức hợp nơi sinh sống của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ở Tehran, trước và sau vụ tấn công. Ảnh: Airbus.

Trong Chiến dịch Epic Fury, Israel được cho là đã áp dụng phương pháp mang tên “phân tích mạng lưới xã hội”. Đây là kỹ thuật nghiên cứu các mô hình hành vi và hiểu rõ hơn về cách thức tương tác giữa các cá nhân trong một hệ thống.

Tờ Telegraph dẫn lời các nguồn tin tình báo cho biết các điệp viên Israel đã dành nhiều năm quan sát các vệ sĩ của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thông qua mạng lưới camera giao thông của thủ đô Tehran.

Camera giao thông ở Tehran bị hack, được mã hóa và truyền đến Israel. Từ đó, các quan chức tình báo xác định địa chỉ, giờ làm việc, tuyến đường và nhiệm vụ của các nhân viên an ninh cấp cao nhất của Iran.

Thậm chí, có thông tin tiết lộ các đặc vụ Mossad đã đột nhập vào một camera an ninh hướng về phía khu nhà của ông Khamenei. Camera này chỉ ra vị trí đỗ xe của các vệ sĩ, do đó họ biết khi nào ông Khamenei ở nhà và gây nhiễu dịch vụ điện thoại di động xung quanh khu nhà. Các phụ tá từ đó không thể gọi trợ giúp trong trường hợp bị phục kích.

“Chúng tôi hiểu Tehran như hiểu Jerusalem vậy. Khi hiểu (một nơi) rõ như con phố mình lớn lên, chúng tôi sẽ nhận thấy bất cứ thứ gì bất thường”, một quan chức tình báo Israel chia sẻ.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ chiến dịch tấn công Iran đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, nhưng tiến độ được điều chỉnh sau khi có thông tin ông Khamenei sẽ trực tiếp tham dự một cuộc họp tại khu nhà riêng sáng 28/2. Israel và CIA xác định việc ám sát ông Khamenei ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn là hành động giữa xung đột, khi ông có thể di chuyển xuống hầm trú ẩn.

Ngày hôm đó, nhờ hack camera giao thông và truy cập vào mạng điện thoại di động của Iran, ít nhất hai sĩ quan tình báo Israel, làm việc độc lập, đã xác nhận cuộc họp có ông Khamenei diễn ra đúng giờ. Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ ông Khamenei khi đó đang dùng bữa sáng cùng nhóm thân cận.

Quân đội Israel cho biết việc tấn công vào ban ngày, thay vì ban đêm, "cho phép Israel đạt yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật lần thứ hai, bất chấp sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Iran". Israel đã điều động máy bay chiến đấu từ nhiều giờ trước đó để đảm bảo phương tiện đến đúng địa điểm, đúng giờ và không kích 30 đợt chính xác. Quân đội Mỹ đã tấn công mạng nhằm tạo điều kiện cho máy bay chiến đấu của Israel tiếp cận khu phức hợp.

Thông tin về chiến dịch của Mossad lần đầu được Financial Times đưa tin khi Israel phát động cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon vào ngày thứ 4 của cuộc chiến. Sau sự ra đi của ông Khamenei, giới lãnh đạo Iran sẽ thành lập một hội đồng lựa chọn người kế nhiệm. Ông Khamenei là lãnh đạo cấp cao nhất bị Israel ám sát kể từ ngày 7/10/2023, sau các vụ sát hại lãnh đạo Hezbollah và Hamas.