Lý do Lãnh tụ Iran từ chối sự bảo vệ đặc biệt

Theo truyền thông Iran, Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei qua đời tại văn phòng ngày 28/2, khi ông đang “thực hiện chức trách được giao”.

Người Iran khóc thương Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh Reuters.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch tấn công nhằm vào các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran. Chính quyền Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Tướng Mohammad Pakpour, và Thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran - Đô đốc Ali Shamkhani đã thiệt mạng.

Sau khi xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang trong 40 ngày, cùng 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông.

Ngày 3/3, kênh Press TV đã đăng tải bài viết lý giải nguyên nhân Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei không chấp nhận bảo vệ đặc biệt.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei là người thừa kế một trường phái tư tưởng mà trong đó vị thế hình mẫu của người lãnh đạo bắt nguồn từ sự đồng cảm với nỗi đau khổ của người dân.

Truyền thống này bắt đầu từ lãnh đạo của cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran - Imam Khomeini, trong suốt 8 năm chiến tranh Iraq - Iran (1980-1988). Bất chấp đe dọa đến tính mạng, ông vẫn ở lại thủ đô nơi thường xuyên bị ném bom và tấn công bằng tên lửa, sống tại nơi ở bình thường của mình ở Jamaran để người dân hiểu rằng nhà lãnh đạo không muốn ẩn náu trong những nơi trú ẩn an toàn được sắp xếp trước trong khi người dân của ông không có lựa chọn như vậy.

Hành động này mang thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc: Nhà lãnh đạo không đặt mình ngang hàng với những thành viên yếu thế và thiệt thòi nhất trong xã hội thì không thể tự nhận là thấu hiểu nỗi đau, khổ sở của người dân, và do đó thiếu tư cách lãnh đạo.

Theo kênh Press TV (Iran), Lãnh tụ tối cao Khamenei đã thực hành tư tưởng này một cách nghiêm túc. Ông từ chối sử dụng hầm trú ẩn tối mật, các lộ trình di chuyển được giữ kín tuyệt đối hay việc tự cô lập hoàn toàn - không phải do coi nhẹ rủi ro hay đi ngược các nguyên tắc bảo vệ truyền thống, mà bởi ông nhận thức rõ rằng kiểu bảo vệ khác thường đó, về lâu dài, sẽ âm thầm bào mòn tính chính danh của người lãnh đạo.

Press TV cho rằng bằng việc từ chối những yêu cầu về chế độ bảo vệ đặc biệt, Lãnh tụ tối cao Khamenei đã vạch ra định hướng cho thế hệ lãnh đạo tương lai của Iran với người đứng đầu phải luôn gần gũi, sống giữa nhân dân trong trạng thái tự nhiên không dàn dựng, để dẫn dắt họ hiệu quả hướng tới những lý tưởng cao cả hơn. Cái chết trên con đường thực thi bổn phận danh dự và vinh quang hơn một cuộc đời dài trong cô lập, bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp an ninh.