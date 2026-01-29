Lời khuyên thẳng thắn Chủ tịch Fed dành cho người kế nhiệm

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã đưa ra những lời khuyên thẳng thắn dành cho người kế nhiệm, nhấn mạnh yêu cầu giữ tính độc lập và tránh xa chính trị khi điều hành ngân hàng trung ương.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: THX/TTXVN

“Hãy tránh xa chính trị, đừng để bị cuốn vào chính trị. Đừng làm vậy”, đài CNN dẫn lời ông Powell phát biểu sau cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Fed ngày 28/1.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed cho rằng tránh xa chính trị không đồng nghĩa với việc né tránh trách nhiệm giải trình. Theo ông, người đứng đầu Fed trong tương lai vẫn có nghĩa vụ làm việc và chịu sự giám sát của Quốc hội. Trong 8 năm lãnh đạo Fed, ông Powell cho biết đã xây dựng được các mối quan hệ rộng rãi với các nghị sĩ Mỹ.

“Nếu muốn có được tính hợp pháp dân chủ, bạn phải giành lấy điều đó thông qua các tương tác với những người giám sát do cử tri bầu ra”, ông nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo kéo dài hơn 45 phút, ông Powell cũng đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm vào cá nhân ông. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed từ chối bình luận, đồng thời né tránh các câu hỏi về tương lai của mình tại ngân hàng trung ương sau khi nhiệm kỳ chủ tịch kết thúc.

“Hiện tại tôi không có gì để nói thêm về vấn đề đó. Sẽ có thời điểm và địa điểm phù hợp để trả lời những câu hỏi này”, ông Powell nói.

Về chính sách tiền tệ, các thành viên Fed đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất mục tiêu trong biên độ 3,5-3,75%, đúng như dự báo của thị trường. Ông Powell đưa ra rất ít tín hiệu về các bước đi tiếp theo, trong bối cảnh giới đầu tư đang kỳ vọng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng Sáu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc lựa chọn người kế nhiệm ông Powell. Dù từng bổ nhiệm ông Powell trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed và cho rằng ngân hàng trung ương cần giảm lãi suất mạnh tay hơn, ngay cả khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%.

Theo giới quan sát, quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất là một tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn chủ tịch Fed mới của ông Trump. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng người kế nhiệm có thể làm suy giảm tính độc lập theo luật định của Fed trước sức ép từ Nhà Trắng.

Một số cái tên được nhắc đến trong danh sách ứng viên tiềm năng gồm Rick Rieder, Giám đốc đầu tư trái phiếu của BlackRock; Kevin Hassett, cố vấn kinh tế Nhà Trắng; Christopher Waller, Thống đốc Fed; và Kevin Warsh, cựu Thống đốc Fed.

Trong nỗ lực gia tăng ảnh hưởng đối với Fed, Tổng thống Trump gần đây còn tìm cách sa thải Thống đốc Lisa Cook, với cáo buộc bà từng khai báo không chính xác trong các đơn xin vay thế chấp trước khi được đề cử vào Fed. Tuần trước, ông Powell đã tham dự phiên tranh luận của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến vấn đề này, bất chấp việc Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng việc làm đó của ông là không phù hợp.