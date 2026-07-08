Đa số ngân hàng dự báo lợi nhuận tăng

Khảo sát của NHNN thấy 84% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2025; còn 10,6% đơn vị lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2026.

Nhiều ngân hàng lạc quan về triển vọng kinh doanh năm nay. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2026. Cuộc điều tra được thực hiện từ ngày 25/5 đến ngày 10/6 đối với toàn bộ tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý II/2026 tiếp tục duy trì trạng thái “tốt”, tuy nhiên có biểu hiện thu hẹp nhẹ. Các tổ chức tín dụng dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong quý III/2026 và cả năm 2026, năm 2027.

Tại kỳ điều tra lần này, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh giảm 1,6 điểm % đối với kỳ vọng về tăng trưởng huy động vốn xuống còn 14,3% và giảm 1,5 điểm % đối với kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng xuống còn 14,5% trong năm 2026 so với kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng kỳ vọng tăng trưởng bình quân 4,2% trong quý III/2026 đối với cả huy động vốn và dư nợ tín dụng.

Trong đó, huy động vốn ngắn hạn vẫn được dự báo tăng trưởng cao hơn dài hạn, tuy nhiên tín dụng trung và dài hạn được dự báo tăng trưởng cao hơn ngắn hạn, phản ánh cấu trúc tín dụng đang dịch chuyển sang các dự án đầu tư tài sản cố định và hạ tầng phù hợp với định hướng hỗ trợ tăng trưởng bền vững của Chính phủ.

Kết quả điều tra cũng cho thấy tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý II/2026 được các tổ chức tín dụng nhận định tiếp tục có sự cải thiện so với quý trước và duy trì tương đối ổn định.

Hoạt động kinh doanh được kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong quý III/2026, đồng thời triển vọng cả năm 2026 được đánh giá lạc quan.

"Năm 2026, 84,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2025, bên cạnh đó vẫn có 10,6% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2026 và 5,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận không thay đổi", các tổ chức tín dụng dự báo.

Cũng theo kết quả điều tra, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của toàn hệ thống tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên tốc độ giảm có biểu hiện chững lại trong quý II/2026, nhưng được kỳ vọng cải thiện trở lại trong quý III/2026.

Về thị trường lao động của ngành ngân hàng, tại thời điểm cuối quý II/2026, tỷ lệ các tổ chức tín dụng thiếu lao động đã giảm đáng kể so với thời điểm cuối quý I/2026. Cụ thể, 23,9% tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động, thấp hơn tỷ lệ 27,2% tổ chức tín dụng nhận định tại thời điểm cuối quý I/2026.

Trong quý II/2026, các tổ chức tín dụng cho biết tiếp tục có xu hướng tuyển thêm lao động, với 43,9% đơn vị cho biết đã tuyển thêm lao động, 26,4% đã cắt giảm lao động.

Dự kiến trong quý III/2026 và cả năm 2026, 50-52,7% tổ chức tín dụng dự kiến tuyển thêm lao động để phục vụ yêu cầu hoạt động của tổ chức tín dụng.