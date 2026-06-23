Bất ngờ ngân hàng được dự báo lãi lớn nhất năm 2026

VietinBank được kỳ vọng dẫn đầu về kết quả lợi nhuận trong khi Sacombank gây chú ý khi có thể trở thành ngân hàng tăng trưởng mạnh nhất ngành.

Theo dự báo mới của VCBS, lợi nhuận ngành ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tích cực nhờ tín dụng mở rộng, chất lượng tài sản cải thiện và áp lực dự phòng giảm dần. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo mới công bố của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), phần lớn ngân hàng niêm yết đều được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong quý II/2026. Trong đó, MSB nổi lên là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất quý, còn Sacombank được kỳ vọng trở thành quán quân tăng trưởng cả năm nếu tiến trình xử lý các tồn đọng lịch sử diễn ra thuận lợi.

Trích lập dự phòng giảm tạo động lực tăng lợi nhuận

Một trong những điểm chung của nhóm ngân hàng được VCBS theo dõi là tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2026. Mặt bằng lãi suất thấp giúp nhu cầu vốn của doanh nghiệp và cá nhân cải thiện, trong khi nhiều ngân hàng vẫn còn dư địa mở rộng cho vay nhờ năng lực vốn được củng cố.

Đáng chú ý, MSB được dự báo ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II đạt 2.287 tỷ đồng , tăng tới 48% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong nhóm ngân hàng được nhà môi giới này theo dõi. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt gần 17%, cùng với việc chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể sau khi ngân hàng xử lý nhiều khoản nợ xấu lớn trong các năm trước. VCBS cũng cho rằng khả năng hoàn nhập dự phòng từ các khoản nợ tồn đọng sẽ tiếp tục hỗ trợ kết quả kinh doanh của nhà băng này.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, VPBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh với lợi nhuận quý II dự báo đạt 7.768 tỷ đồng , tăng 25%. Bên cạnh lợi thế về hạn mức tín dụng cao hơn trung bình ngành, ngân hàng còn được hỗ trợ bởi sự phục hồi của FE Credit và sự đóng góp ngày càng lớn từ công ty chứng khoán VPBankS.

Tương tự, MB được dự báo đạt 8.812 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý II, tăng 18%. Đây tiếp tục là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành khi VCBS dự báo dư nợ của MB có thể tăng tới 35% trong năm 2026. Dù NIM chịu áp lực thu hẹp do cạnh tranh lãi suất, chất lượng tài sản cải thiện vẫn giúp ngân hàng này duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tích cực.

HDBank cũng nằm trong nhóm ngân hàng dự báo tăng trưởng cao với lợi nhuận quý II dự kiến đạt 5.561 tỷ đồng , tăng 18%. Theo VCBS, chiến lược tập trung vào khách hàng SME, hộ kinh doanh và lĩnh vực sản xuất giúp ngân hàng này duy trì biên lợi nhuận tốt hơn mặt bằng chung. Ngoài ra, hệ sinh thái gồm HDBank, HD Saison và HDSecurities tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng thu nhập ngoài lãi. Kế hoạch IPO các công ty con cũng được xem là yếu tố hỗ trợ định giá.

DỰ BÁO LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ MỘT SỐ NGÂN HÀNG NĂM 2026 Nguồn: VCBS. Nhãn VietinBank BIDV MB VPBank HDBank ACB Sacombank VIB MSB Lợi nhuận trước thuế năm 2026 tỷ đồng 54589 43963 42756 37673 28725 23012 15232 10550 8610

Ở nhóm ngân hàng bán lẻ, ACB được dự báo đạt 6.703 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II, tăng 18%. Tăng trưởng tín dụng đến từ cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng như khối doanh nghiệp FDI. Bộ đệm dự phòng lớn được tạo lập từ cuối năm 2025 cũng được xem là yếu tố giúp ACB cải thiện khả năng sinh lời trong năm nay.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo của VCBS là trường hợp của Sacombank. Trái ngược với xu hướng chung, lợi nhuận trước thuế quý II của ngân hàng này được dự báo giảm 5%, xuống còn 3.493 tỷ đồng do chưa ghi nhận các khoản thu nhập bất thường trong giai đoạn đầu năm.

Tuy nhiên, triển vọng cả năm của Sacombank lại được đánh giá rất tích cực. VCBS cho rằng tiến trình xử lý các tồn đọng lịch sử đang bước vào giai đoạn quan trọng khi phương án đấu giá 32,5% cổ phần liên quan đến VAMC đang được trình cơ quan quản lý xem xét. Đồng thời, Sacombank cũng có khả năng xử lý dứt điểm khoản nợ liên quan Bamboo Airways với quy mô 3.000- 4.000 tỷ đồng .

Nếu các kế hoạch này diễn ra thuận lợi, lợi nhuận trước thuế năm 2026 của Sacombank có thể đạt 15.232 tỷ đồng , tăng 100% so với năm trước, mức tăng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng được theo dõi.

Ngân hàng quốc doanh duy trì vị thế dẫn đầu

Nếu xét về quy mô lợi nhuận tuyệt đối, các ngân hàng quốc doanh vẫn giữ vị thế áp đảo. VCBS dự báo VietinBank sẽ dẫn đầu ngành với lợi nhuận trước thuế quý II đạt gần 15.000 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ. Bên cạnh tăng trưởng tín dụng tương đương mức bình quân toàn ngành (khoảng 15,6%), ngân hàng được hưởng lợi từ xu hướng phục hồi NIM và áp lực dự phòng giảm dần trong giai đoạn tới (2026-2028).

Hoạt động thu hồi nợ tích cực từ một số khoản mục lớn cũng được kỳ vọng hỗ trợ kết quả kinh doanh. Đáng chú ý, thương vụ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower được kỳ vọng hoàn tất trong nửa đầu năm 2026 có thể mang lại khoản lợi nhuận khoảng 5.000 tỷ đồng , tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngân hàng.

Trong khi đó, BIDV được dự báo ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II hơn 10.000 tỷ đồng , tăng 16%. Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện với tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng giảm xuống khoảng 1,3% trong năm 2026, qua đó giúp giảm áp lực trích lập dự phòng. Kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán riêng lẻ cũng được đánh giá sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng được dự báo đạt 16,1%, với động lực chủ yếu đến từ phân khúc bán lẻ và SME.

Xét trên cả năm 2026, VietinBank được dự báo dẫn đầu về quy mô lợi nhuận với 54.589 tỷ đồng , tiếp theo là BIDV với 43.963 tỷ đồng và MB với 42.756 tỷ đồng . VPBank cũng được kỳ vọng vượt mốc 37.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Về tốc độ tăng trưởng, Sacombank dẫn đầu với mức tăng dự báo 100%, theo sau là HDBank tăng 35%, VietinBank tăng 26%, MB tăng 25%, VPBank tăng 23% và MSB tăng 22%.