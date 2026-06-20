Ngân hàng đua tăng vốn

Nhiều ngân hàng quy mô từ vừa đến lớn đều đang triển khai hoặc được chấp thuận các kế hoạch tăng vốn, nhằm củng cố năng lực tài chính, tạo dư địa tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Ngân hàng OCB vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Theo kế hoạch, ngân hàng này sẽ phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:15. Điều này đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu OCB sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá đạt gần 3.995 tỷ đồng , được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 1/7/2026.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của OCB dự kiến tăng từ hơn 26.630 tỷ đồng lên hơn 30.625 tỷ đồng , trong khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ gần 2,7 tỷ cổ phiếu lên gần 3,1 tỷ cổ phiếu.

Các ngân hàng tấp nập tăng vốn điều lệ.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa gần 3.995 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Theo văn bản số 5206 ngày 17/6/2026, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ thêm 6.112,8 tỷ đồng thông qua ba hình thức gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng từ gần 14.000 tỷ đồng hiện nay lên hơn 20.000 tỷ đồng vào Quý I/2027.

Ngân hàng SeABank cũng vừa hoàn tất một đợt tăng vốn quy mô lớn. Theo Quyết định số 1269/QĐ-NHNN được ban hành ngày 12/6/2026, vốn điều lệ của SeABank được nâng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng , tương ứng mức tăng 5.838 tỷ đồng .

Nguồn vốn tăng thêm được thực hiện thông qua phát hành 583,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trong giai đoạn tiếp theo, SeABank dự kiến phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý và nhân sự chủ chốt nhằm tăng cường gắn kết và khuyến khích đội ngũ điều hành. Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để cải thiện các chỉ tiêu an toàn hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời tăng cường đầu tư cho hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số.

Ngân hàng Nhà nước cũng vừa chấp thuận cho Ngân hàng BIDV tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.982 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Sau đợt tăng vốn, vốn điều lệ của BIDV dự kiến tăng từ 72.800 tỷ đồng lên gần 77.800 tỷ đồng , tiếp tục duy trì vị thế là một trong những ngân hàng có quy mô vốn lớn nhất hệ thống.

Theo chuyên gia tài chính, áp lực tăng vốn của ngành ngân hàng đang ngày càng rõ nét khi các chuẩn mực quản trị rủi ro và an toàn vốn liên tục được nâng cao.

Bên cạnh yêu cầu tuân thủ quy định, việc tăng vốn điều lệ còn mang lại nhiều lợi ích chiến lược. Nguồn vốn lớn hơn giúp các ngân hàng cải thiện hệ số an toàn vốn, nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn Basel III, tăng sức chống chịu trước những biến động của thị trường và rủi ro kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng, đặc biệt là ở các lĩnh vực sản xuất, đầu tư và chuyển đổi số, những ngân hàng sở hữu nền tảng vốn vững mạnh sẽ có nhiều dư địa hơn để mở rộng tín dụng, phát triển sản phẩm mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.