Đại Quang Minh lãi đột biến

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Đại Quang Minh đạt 4.070 tỷ đồng, gấp hơn 22 lần năm trước, kéo theo tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cải thiện từ 1,1% lên 12,6%.

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là chủ đầu tư Khu đô thị Sala ở TP.HCM, đồng thời là đại diện liên danh thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tình hình tài chính vừa được gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt gần 4.070 tỷ đồng , tăng hơn 22 lần so với mức 183 tỷ đồng của năm trước.

Đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt hơn 32.000 tỷ đồng . Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 7.437 tỷ đồng .

Cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng cải thiện mạnh, từ 1,1% lên 12,6%.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả giảm từ gần 41.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 35.000 tỷ đồng . Mức giảm chủ yếu đến từ việc thu hẹp các khoản phải trả khác, trong khi dư nợ vay ngân hàng tăng gấp đôi và doanh nghiệp lần đầu phát sinh dư nợ trái phiếu.

Khoản trái phiếu 1.500 tỷ đồng được Đại Quang Minh huy động trong năm ngoái được sử dụng để góp vốn vào hai dự án, gồm dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí do Thadico - Bình Dương làm chủ đầu tư ( 750 tỷ đồng ) và dự án tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, mua sắm thuộc khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây ( 750 tỷ đồng ).

Nhờ quy mô vốn chủ sở hữu tăng mạnh trong khi tổng nợ giảm, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng cải thiện đáng kể, từ 2,48 lần xuống còn 1,09 lần.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 bởi ông Trần Đăng Khoa (hay còn gọi là "Khoa khàn"). Sau giai đoạn điều hành ban đầu, ông Khoa dần rút khỏi các hoạt động kinh doanh công khai từ năm 2016 và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco - đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Đến cuối năm 2025, ông Khoa bất ngờ tái xuất trên thương trường với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh thông qua văn bản gửi cơ quan chức năng liên quan đề xuất đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hiện Đại Quang Minh là một trong những doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái Thaco. Theo thông tin công bố giữa năm 2025, Thaco sở hữu 77,5% vốn điều lệ tại doanh nghiệp, trong khi gia đình Chủ tịch Trần Bá Dương nắm giữ 22,5% còn lại.

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, đường sắt, khu công nghiệp, khu đô thị và bất động sản. Theo thông tin từ Thaco, trong năm 2026, Đại Quang Minh đặt mục tiêu khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án.

Trọng tâm gồm các tuyến metro tại TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - sân bay Long Thành), cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, hạ tầng Thủ Thiêm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các khu đô thị tại Đông Anh và Thư Lâm (Hà Nội), dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí (786 ha) tại TP.HCM cùng các dự án thành phần tại Khu đô thị Sala và khu công nghiệp Chu Lai...

Để chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch đầu tư quy mô lớn, từ đầu năm đến nay, Đại Quang Minh đã thực hiện 3 đợt tăng vốn điều lệ liên tiếp, nâng vốn từ 18.200 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng vào giữa tháng 5.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng , đồng thời dự kiến giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng chi phí đầu tư để tạo nền tảng nâng doanh số lên 37.000 tỷ đồng trong năm sau.