Biến động tại công ty địa ốc của tỷ phú Trần Bá Dương

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa tăng vốn điều lệ lên 19.158 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp tiến sát nhóm đầu thị trường bất động sản về quy mô vốn.

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh hiện vẫn là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Thaco do tỷ phú Trần Bá Dương quản lý. Ảnh: THA.

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa thông báo hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ mới, nâng quy mô vốn từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng . Thông tin được thể hiện trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công bố ngày 16/1.

Cơ cấu cổ đông của Đại Quang Minh không được cập nhật chi tiết. Toàn bộ phần vốn góp đều được thực hiện bằng Đồng Việt Nam, đến từ nguồn vốn tư nhân trong nước và không có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Sau đợt tăng vốn mới nhất, vốn điều lệ của Đại Quang Minh đã vượt qua hàng loạt doanh nghiệp bất động sản quy mô lớn trên thị trường. So với các đơn vị cùng ngành, mức vốn hơn 19.000 tỷ đồng của Đại Quang Minh cao hơn Khang Điền (11.222 tỷ), Becamex Group (10.350 tỷ) và Kinh Bắc (9.416 tỷ).

Quy mô này cũng đưa doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương tiến sát quy mô vốn của Novaland (20.476 tỷ) và xếp sau Vinhomes ( 41.074 tỷ đồng ).

Đây là lần tăng vốn đầu tiên của Đại Quang Minh trong năm 2026. Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp cũng đã thực hiện 3 đợt tăng vốn liên tiếp. Cụ thể, cuối tháng 1/2025, vốn điều lệ nhà phát triển bất động sản này được nâng từ 10.920 tỷ lên 14.520 tỷ đồng , đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 2020. Đến tháng 6/2025, Đại Quang Minh tiếp tục tăng vốn lên 16.620 tỷ đồng và tăng tiếp lên 18.200 tỷ đồng vào tháng 7 cùng năm.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011, được biết đến là đơn vị phụ trách mảng bất động sản trong hệ sinh thái Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương. Ngay từ giai đoạn đầu hoạt động, Đại Quang Minh đã tham gia hàng loạt dự án quy mô lớn, nổi bật nhất là Khu đô thị Sala rộng gần 130 ha, vốn là một trong những dự án kiểu mẫu đầu tiên tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn là nhà đầu tư thực hiện 4 tuyến đường trục chính tại Thủ Thiêm cùng dự án Cầu Thủ Thiêm 2, những công trình hạ tầng then chốt góp phần định hình diện mạo khu đô thị này.

Những năm gần đây, Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực hạ tầng - công nghiệp. Doanh nghiệp đang phát triển KCN cơ khí Bình Dương với quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng ; đồng thời tham gia liên danh với Tập đoàn Sơn Hải triển khai dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng .

Gần đây nhất, ngày 19/12/2025, tại phường Phú Thượng (Hà Nội), liên danh 6 tập đoàn gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco Group, T&T Group và Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công "siêu" dự án hạ tầng Trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng.

Theo định hướng quy hoạch, dự án này có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng , được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Quy mô nghiên cứu của dự án vào khoảng 11.000 ha, chia thành 4 dự án thành phần độc lập, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và đi qua địa bàn 19 xã, phường của TP Hà Nội. Trong liên danh nhà đầu tư, Đại Quang Minh đảm nhiệm vai trò đại diện và điều phối chung.

Song song với quá trình mở rộng đầu tư, nhân sự cấp cao tại Đại Quang Minh cũng có sự thay đổi đáng chú ý khi ông Trần Đăng Khoa, thường được biết đến với biệt danh “Khoa khàn”, vừa xuất hiện trở lại trong vai trò Chủ tịch HĐQT. Ông Khoa thay thế ông Trần Bá Dương, người đã đảm nhiệm vị trí này trong nhiều năm trước đó. Tuy vậy, Đại Quang Minh hiện vẫn được giới thiệu là doanh nghiệp thành viên của Thaco.

Về kết quả kinh doanh của Đại Quang Minh, trong thư gửi cổ đông và đối tác ngày 4/6/2025, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cho biết lợi nhuận sau thuế của Đại Quang Minh năm 2024 đạt 242 tỷ đồng . Con số này được dự kiến tăng lên 1.257 tỷ đồng trong năm 2025, 2.503 tỷ đồng vào năm 2026 và đạt 4.545 tỷ đồng vào năm 2027, tương đương mức tăng gần 19 lần chỉ trong vòng 3 năm.