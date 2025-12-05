Đại gia 'Khoa khàn' bất ngờ tái xuất

Ông Trần Đăng Khoa xuất hiện trở lại khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, gắn với đề xuất đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đại gia Trần Đăng Khoa (hay được biết tới với biệt danh Khoa khàn" vừa bất ngờ xuất hiện với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, thông qua văn bản gửi cơ quan chức năng về đề xuất đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trước đó, vị trí này do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, đảm nhiệm trong nhiều năm.

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh từ lâu cũng được giới thiệu là công ty thành viên phụ trách hoạt động kinh doanh bất động sản của Tập đoàn Thaco.

Đáng chú ý, đây cũng là lần hiếm hoi ông Khoa lộ diện sau gần một thập kỷ rời xa phần lớn hoạt động kinh doanh công khai. Sự trở lại diễn ra trong bối cảnh Đại Quang Minh tham gia cùng các đối tác triển khai kế hoạch đầu tư mới, đánh dấu thay đổi quan trọng tại doanh nghiệp bất động sản - hạ tầng có vốn điều lệ hơn 18.000 tỷ đồng .

Doanh nhân kín tiếng đứng sau loạt dự án bất động sản

Ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, từng có thời gian làm ăn tại Đông Âu trước khi trở về Việt Nam tham gia. Với chất giọng khàn đặc trưng, trong giới kinh doanh, ông còn được gọi là “Khoa khàn”.

Dấu ấn đầu tiên của ông là việc cùng các cổ đông thành lập CTCP Đầu tư Mai Linh năm 2006, nơi thực hiện nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội, trong đó có khu căn hộ Golden Palace tại Mễ Trì. Đây là giai đoạn ông gây chú ý trong giới đầu tư nhờ khả năng triển khai dự án và mạng lưới hợp tác rộng.

Năm 2011, ông cùng các đối tác tiếp tục thành lập CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT đầu tiên, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016.

Trong giai đoạn khởi đầu đó, doanh nghiệp tham gia vào nhiều dự án quy mô lớn, nổi bật nhất là khu đô thị Sala rộng gần 130 ha - một trong những dự án kiểu mẫu đầu tiên tại Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, Đại Quang Minh cũng là nhà đầu tư thực hiện 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng dự án Cầu Thủ Thiêm 2.

Khu đô thị Sala do Đại Quang Minh phát triển, nằm tại lõi trung tâm Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Việc tham gia phát triển các dự án này góp phần đưa tên tuổi ông Khoa đến gần hơn với thị trường bất động sản TP.HCM, dù bản thân ông vẫn giữ phong cách kín tiếng, hạn chế tiếp xúc với truyền thông.

Tuy nhiên, cũng từ thời điểm này, ông Khoa bắt đầu rút dần khỏi các vị trí điều hành và thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp.

Đầu tiên, ông Trần Đăng Khoa cùng vợ là bà Nguyễn Hồng Minh bán 99% vốn trong CTCP Bất động sản Hồng Ngân - doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án Thành Phố Xanh có tổng vốn 7.900 tỷ đồng , và dự án BT đối ứng là dự án Khu Công viên - Hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam Nghĩa trang Mai Dịch có vốn đầu tư 975 tỷ đồng .

Năm 2017, vợ chồng ông Khoa rút hết vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Cường là cổ đông lớn, có thời điểm từng sở hữu 1/5 vốn của Thaco.

Đến năm 2018, hai vợ chồng vị doanh nhân cùng thoái vốn khỏi Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang - chủ đầu tư dự án khách sạn Senla Boutique tại ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn (TP.HCM).

Cùng năm đó, vợ chồng ông hoàn tất việc rút vốn khỏi CTCP Đầu tư Mai Linh, doanh nghiệp sau đó được tiếp quản lý bởi nhóm doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ LTVN và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ANC Sài Gòn. Dự án mà Mai Linh đang triển khai lúc bấy giờ là Golden Palace A cũng được đổi tên thương mại thành The Matrix One - dự án sau này được giới thiệu là sản phẩm của MIK Group.

The Matrix One là một trong những dự án căn hộ đắt đỏ nhất khu Tây Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Đại Quang Minh mở rộng đầu tư hạ tầng dưới thời ông Trần Bá Dương

Trong giai đoạn ông Trần Bá Dương đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, công ty này đã mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực hạ tầng - công nghiệp, bên cạnh mảng bất động sản vốn là thế mạnh của doanh nghiệp.

Điểm hình là việc doanh nghiệp tham gia liên danh với Tập đoàn Sơn Hải trong đề xuất đầu tư cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, chiều dài khoảng 60 km, vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng .

Tại Thủ Thiêm, Đại Quang Minh tiếp tục đăng ký đầu tư nhiều hạng mục mới. Tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp trình phương án xây dựng quảng trường trung tâm và công viên bờ sông Thủ Thiêm rộng hơn 27 ha, tổng vốn khoảng 1.800 tỷ đồng . Song song đó, công ty đề xuất phát triển công viên sinh thái 150 ha ở khu vực châu thổ phía Nam Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng . Các dự án này đều được công bố công khai trên website của doanh nghiệp.

Trong nội bộ, ông Trần Bá Dương từng đề cập năm 2025 là thời điểm doanh nghiệp đẩy mạnh hoàn thiện pháp lý và điều chỉnh phương pháp quản trị để tăng tốc triển khai dự án. Kế hoạch mà ông đưa ra bao gồm mục tiêu khởi công 32 dự án và hoàn thành 16 dự án nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động, Đại Quang Minh liên tục tăng vốn điều lệ trong năm 2025. Từ mức 10.920 tỷ đồng đầu năm, doanh nghiệp nâng vốn lên 14.520 tỷ đồng , sau đó lên 16.620 tỷ đồng vào tháng 6 và hiện đạt 18.200 tỷ đồng .

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2024 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận 242 tỷ đồng . Kế hoạch tăng trưởng được đặt ra với mục tiêu 1.200 tỷ đồng trong năm 2025, 2.503 tỷ đồng vào năm 2026 và 4.545 tỷ đồng vào năm 2027.