TP.HCM cấp sổ hồng cho loạt dự án ở Khu đô thị Thủ Thiêm

Khu biệt thự (khu II) có 177 nền sẽ được cấp giấy sổ hồng cho 64/177 căn biệt thự và khu nhà ở liên kế (khu III) có 222 nền sẽ được cấp giấy sổ hồng cho 141/222 căn liên kế thuộc dự án Khu nhà ở thấp tầng do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư. Ngoài ra, 3 chung cư tại lô đất 2-14, lô 2-16 và 17 và lô 2-21 thuộc dự án Khu phức hợp Tháp quan sát tại khu chức năng số 2b, Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng sẽ được cấp sổ hồng.

Chiều 29/8, Tổ công tác 5013 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng làm Tổ trưởng, đã làm việc với một số chủ đầu tư để gỡ vướng một số dự án bất động sản, nhằm cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Phải có cam kết bổ sung

Cụ thể, Tổ công tác 5013 gỡ vướng cho dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu II và Khu III trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.

Trong đó, khu biệt thự (khu II) có 177 nền, đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà 64/177 căn biệt thự. Khu nhà ở liên kế (Khu III) có 222 nền, đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà 141/222 căn liên kế.

Dự án của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư sẽ được cấp sổ đỏ.

Khu nhà ở thấp tầng khu II và khu III thuộc một phần dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư để thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiệm thu công trình xây dựng, đưa vào sử dụng năm 2018.

Về vấn đề này, đại diện Phòng Kinh tế đất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, chủ đầu tư đã nộp 4.200 tỷ đồng và giá trị xây lắp công trình BT khoảng 3.300 tỷ đồng , trong khi đó, giá trị của phần đất xin cấp giấy chứng nhận của các nhà đất đề nghị cấp khoảng 3.500 tỷ đồng .

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng, tại thời điểm xem xét cấp giấy chứng nhận, chủ đầu tư cũng đã thực hiện nghĩa vụ một phần, phần còn lại tiếp tục xem xét theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP ngày 24/4/2025 của Chính phủ quy định thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Đồng ý cấp giấy chứng nhận, nhưng chủ đầu tư phải giải trình và cam kết thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu”, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận.

Tổ công tác 5013 cũng họp xem xét cấp giấy chứng cho người mua nhà tại 3 chung cư tại lô đất 2-14, lô 2-16 và 17 và lô 2-21 thuộc dự án Khu phức hợp Tháp quan sát tại khu chức năng số 2b, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (Công ty Empire City) làm chủ đầu tư. Ba block chung cư nói trên là một phần trong tổng thể dự án Khu phức hợp Tháp quan sát (dự án Empire City) đã được UBND TP.HCM giao đất để đầu tư xây dựng dự án.

3 chung cư tại dự án Khu phức hợp Tháp quan sát tại khu chức năng số 2b, Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng sẽ được cấp sổ.

Công trình đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nghiệm thu, hoàn thành công trình xây dựng. Tuy nhiên, theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, dự án phải xác định lại giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tại thông báo 1037/TB-TTCP ngày 26/6/2019.

Về vấn đề này, đại diện Phòng Kinh tế đất cho biết, phương án giá đất đã được Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM xác định 1.666 tỷ đồng cho 3 lô đất nói trên. Trong khi đó, trước đó chủ đầu tư đã nộp 3.500 tỷ đồng cho toàn bộ dự án (9 lô).

Trên cơ sở ý kiến các thành viên dự họp cũng như tài liệu liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Cấp sổ cho officetel

Còn dự án Khu phức hợp tại số 128 Hồng Hà, phường Đức Nhuận, TP.HCM (tên thương mại là dự án Orchard Garden) do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư, quy mô 181 căn hộ, 1 khu thương mại, 246 căn officetel.

Khu đất này được UBND TP.HCM ban hành quyết định 4220/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 cho Công ty CP Thương mại Phú Nhuận chuyển mục đích sử dụng khu đất có diện tích hơn 4.302m2. Đây là dự án có nguồn gốc đất từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, sau đó Công ty CP Thương mại Phú Nhuận chuyển nhượng cho Novaland.

Vào năm 2017, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM có văn bản số 8742/STNMT-QLĐ về thẩm định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ. Sau đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM tham mưu trình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM ký cấp giấy chứng nhận cho 180/180 căn hộ và chưa giải quyết cấp giấy chứng nhận cho các căn officetel, do thời điểm này chưa có quy định cấp giấy chứng nhận cho loại hình officetel.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Hiện nay, pháp luật quy định cấp giấy chứng nhận cho loại hình officetel với mục đích sử dụng đất là đất ở. Do đó, chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 246 căn officetel của dự án.

Về nghĩa vụ tài chính của 246 căn offictel, trước đây, tại quyết định số 4565/QĐ-UBND của UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường tại dự án nói trên. Thời điểm đó, tiền sử dụng officetel được tính là đất văn phòng. Hiện nay, Luật Đất đai xác định là đất ở nên phải tính lại.

Ông Nguyễn Toàn Thắng giao Phòng Kinh tế đất làm việc với chủ đầu tư để thống nhất, làm rõ nghĩa vụ tài chính phải thực hiện. Sau đó thực hiện các bước để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai. Trên cơ sở đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM sẽ cấp giấy chứng nhận cho 246 căn officetel này.

Dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện tại phường Long Bình, TP.HCM do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Newco làm chủ đầu tư với 120 lô biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43, C44. Đến nay, chủ đầu tư đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, dự án đã được tổ chức thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng, các bước đầu tư, thi công xây dựng và nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Do đó, các thành viên Tổ công tác 5013 thống nhất để Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho 120 biệt thự nói trên.