Phát Đạt thâu tóm 'đất vàng' trung tâm TP.HCM từ Đại Quang Minh

Phát Đạt vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần từ Đại Quang Minh tại AKYN để phát triển dự án nhà ở thương mại 239 Cách Mạng Tháng 8, với tổng vốn khoảng 5.500 tỷ.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt. Ảnh: PDR.

CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tại CTCP đầu tư thương mại dịch vụ AKYN.

Theo Phát Đạt, việc chuyển nhượng này nhằm thực hiện dự án nhà ở thương mại trên khu đất số 239 Cách Mạng Tháng 8, phường Bàn Cờ, TP.HCM do CTCP đầu tư thương mại dịch vụ AKYN làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Phát Đạt sẽ nắm giữ 50% vốn của AKYN. Công ty cho biết thời gian dự kiến đầu tư dự án tại khu đất số 239 Cách Mạng Tháng 8 sẽ bắt đầu từ năm 2026 đến 2030. Tổng giá trị đầu tư ước đạt khoảng 5.500 tỷ đồng .

Khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám được UBND quận 3 cũ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017, hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng 50 căn hộ, song đến nay vẫn chưa triển khai do một phần diện tích sàn chung thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo Công ty AKYN, từ năm 2019, doanh nghiệp đã nhiều lần thực hiện các thủ tục gửi đến các đơn vị có liên quan để được gỡ vướng, song vẫn chưa được giải quyết. Đầu năm nay, chủ đầu tư tiếp tục có đơn đề nghị được chỉ đạo quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc dự án để công ty tiếp tục thực hiện và sớm đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

Ngoài thương vụ này, thời gian qua, Phát Đạt cũng liên tục chuyển nhượng tài sản để củng cố dòng tiền. Tuần trước, công ty bán 99% cổ phần tại CTCP Đầu tư Bắc Cường (Đà Nẵng) với giá tối thiểu 1.100 tỷ đồng .

Doanh nghiệp này đang sở hữu khu rộng hơn 2.700 m2 tại số 223-225 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (cũ). Giới thiệu trên website, PDR cho biết dự án sở hữu vị trí "kim cương" với 3 mặt tiền Trần Phú - Bạch Đằng - Lê Hồng Phong, có tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng , bao gồm khu căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ và khách sạn.

Hồi tháng 10, doanh nghiệp cũng chuyển nhượng 79% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1, TP.HCM.