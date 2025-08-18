Đại gia Malaysia chi 68 triệu USD thâu tóm 'đất vàng' TP.HCM

UOA Group (Malaysia) vừa chi 68 triệu USD để thâu tóm doanh nghiệp sở hữu quỹ đất hơn 2.000 m2 trên đường Võ Thị Sáu, trung tâm TP.HCM.

Khu đất số 72 Võ Thị Sáu vừa được UOA Vietnam mua lại từ Công ty cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo. Ảnh: Thảo Liên.

Công ty UOA Vietnam Pte. Ltd. - công ty con của Tập đoàn UOA (Malaysia) - vừa hoàn tất việc mua lại 100% cổ phần Công ty Cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo với giá trị 68 triệu USD , tương đương khoảng 1.775 tỷ đồng quy đổi theo tỷ giá hiện tại. Đây được xem là một trong những thương vụ M&A bất động sản có quy mô lớn từ đầu năm 2025.

Thông qua giao dịch này, UOA Group đã nắm quyền phát triển khu đất hơn 2.000 m2 tại mặt tiền đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP.HCM.

Tập đoàn cho biết sẽ triển khai một cao ốc văn phòng thương mại tại đây, vừa làm tài sản đầu tư, vừa mở rộng quy mô hiện diện của UOA tại Việt Nam. Nếu việc chuyển nhượng hoàn tất theo đúng kế hoạch trong tháng 8, dự án dự kiến khởi công vào quý IV năm nay.

Liên quan đến khu đất này, trước đó, vào năm 2021, Công ty TNHH Hồng Ngọc Bảo Red Ruby từng hợp tác với nhà thầu Central Construction làm tổng thầu thiết kế - xây dựng (D&B) cho dự án Red Ruby Tower tại số 72Bis Võ Thị Sáu, với quy mô 25 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Tuy nhiên, dự án này không được triển khai, bảng thông tin nhà thầu và hợp tác ký kết sau đó cũng bị gỡ bỏ.

UOA Group hiện là doanh nghiệp bất động sản có tên tuổi trong khu vực. Trước thương vụ lần này, UOA Group đã hiện diện tại Việt Nam thông qua tòa nhà văn phòng hạng A UOA Tower (phường Tân Mỹ), hợp tác cùng Hongkong Land trong dự án căn hộ cao cấp The MarQ (phường Sài Gòn) và tham gia phát triển siêu dự án Sycamore tại Bình Dương cũ với CapitaLand Development.

Vị trí khu đất vừa được UOA Vietnam Pte. Ltd. mua lại. Ảnh: Google Maps.

Thị trường M&A bất động sản gần đây có dấu hiệu sôi động hơn, nhưng việc chốt giao dịch vẫn không dễ, bởi những dự án có pháp lý hoàn chỉnh thường có giá cao, chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh.

Theo bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng bộ phận Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Savills, nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, cùng các quỹ từ Mỹ và châu Âu, vẫn duy trì sự quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Đại diện Savills kỳ vọng từ nay đến cuối năm, hoạt động M&A có thể duy trì tăng trưởng nhờ cải cách pháp lý, chiến lược ngoại giao kinh tế chủ động và dòng vốn tìm kiếm giá trị bền vững.

Đáng chú ý, bà Dung cho biết các quỹ đầu tư ngày càng ưu tiên yếu tố ESG và hiệu quả dài hạn, thúc đẩy giao dịch trong lĩnh vực dự án xanh, khu công nghiệp, và nhà ở cho chuyên gia. Hình thức hợp tác phát triển, M&A theo giai đoạn hoặc chuyển nhượng từng phần cũng sẽ phổ biến hơn nhằm gia tăng linh hoạt và tối ưu vốn.

Ngoài ra, quá trình sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được kỳ vọng mở thêm dư địa phát triển đô thị, từ đó tạo thuận lợi cho dòng vốn, bao gồm cả hoạt động M&A bất động sản. Các khu vực ranh giới hành chính cũ, có vị trí chiến lược và hạ tầng kết nối tốt, được dự đoán hưởng lợi trước tiên.