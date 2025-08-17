Đại gia đổ tiền về Vũng Tàu làm dự án

Sun Group là một trong những tập đoàn bất động sản lớn đang thể hiện rõ tham vọng tại thị trường Vũng Tàu với loạt dự án quy mô. Tháng 5 vừa qua, tập đoàn khởi công Khu đô thị đường 3/2 (tên thương mại Blanca City) tại phường Rạch Dừa, TP.HCM (trước đây là phường 10, TP Vũng Tàu).

Đây được xem là dự án đầu tiên của Sun Group trên địa bàn TP.HCM mới. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ với hàng trăm máy móc và công nhân thi công liên tục.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, hạ tầng giao thông nội khu đang được triển khai đồng thời ở nhiều khu vực, công tác san lấp mặt bằng đã hoàn tất tại các vị trí trọng điểm, trong khi cảnh quan xung quanh cũng đang được xử lý nền để sẵn sàng cho các hạng mục công viên chủ đề, hồ nước và tuyến phố đi bộ.

Sau hơn 2 tháng khởi công, Sun Group cũng đã khai trương văn phòng bán hàng chính thức tại khu vực là Sun Gallery Vũng Tàu.

Song song đó, các dãy Casa Villa và Casa Townhouse đã bắt đầu xây dựng, một số căn đang chuẩn bị cất nóc.

Ngay cạnh Blanca City là The Maris Vũng Tàu do TDG Group làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng , xây dựng trên diện tích 23 ha. Dự án dự kiến cung cấp gần 1.700 căn hộ, 192 biệt thự song lập và đơn lập cùng khách sạn 5 sao.

Khu căn hộ gồm ba tòa tháp Vega Alaric, Polaris và Vega Atlantic. Trong đó, Alaric đã cất nóc từ tháng 2, dự kiến bàn giao đầu năm sau với giá đang được môi giới rao bán khoảng 50-70 triệu đồng/m2, tùy diện tích và hướng view.

Phân khu Polaris đang được đẩy nhanh xây dựng, dự kiến bàn giao trong năm 2027. Còn tháp Atlantic đã hoàn thành phần hầm và được đẩy tiến độ mở bán vào quý III năm nay.

Ngoài Blanca City, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) hồi tháng 5, Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường còn đề xuất phát triển khu đất Mũi Nghinh Phong (nay thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM) thành tổ hợp thương mại - dịch vụ quy mô 30 ha.

Khu vực này có ba mặt giáp biển, đối diện miếu Hòn Bà và nằm sát núi Nhỏ với tượng Chúa Kitô - đều là những địa danh biểu tượng của Vũng Tàu. Dự án được định hướng mở rộng kết nối với các khu vực lân cận để tạo thành một không gian tổng thể.

Song song với các dự án bất động sản, Sun Group đang tài trợ xây dựng Tháp Tam Thắng Vũng Tàu. Công trình đã dựng xong 143 trụ tháp, dự kiến lên đèn giữa tháng 8 và khánh thành ngày 19/8 tới.

Đối diện công trình này, tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao - Five Star Group khởi công giai đoạn I hai tổ hợp căn hộ - khách sạn 5 sao Five Star Odyssey và Five Star Poseidon.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Five Star Odyssey có diện tích 8.189 m2, cao 50 tầng với 4 tầng hầm, gồm hơn 427 phòng khách sạn và khoảng 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, do Accor và Mövenpick Hotels & Resorts quản lý.

Trong khi đó, Five Star Poseidon được xây dựng trên diện tích đất 8.730 m2, cao 43 tầng với 3 tầng hầm, gồm 460 phòng khách sạn và 1.072 căn hộ nghỉ dưỡng, do Meliá Hotels International - thương hiệu Meliá Hotels & Resorts vận hành. Hai công trình này được đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động sau 30-36 tháng thi công.

Ngoài các chủ đầu tư trên, tập đoàn BRG cũng đang muốn mở rộng sự hiện diện ở khu vực Vũng Tàu. Tháng 6 vừa qua, BRG đề xuất triển khai loạt dự án bất động sản quy mô lớn tại nhiều vị trí đắc địa như khu Lam Sơn, 124-126 Lê Lợi, 100 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 4-6 Thùy Vân và một công viên chuyên đề tại 262 Lê Lợi.

TP.HCM sau mở rộng địa giới hành chính có thêm đường Thùy Vân, được xem là "thủ phủ" khách sạn ven biển ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, với hàng trăm cơ sở lưu trú.

Sở NNMT TP.HCM kiến nghị giữ nguyên mức giá đã ban hành tại 3 địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) kể từ ngày 1/1/2026 đến khi UBND TP ban hành bảng giá đất mới.

Dù nhận được quan tâm đầu tư, 4 đề án khu thương mại tự do tại TP.HCM hiện vẫn chưa thể triển khai do thiếu khung pháp lý, chính sách đặc thù.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.