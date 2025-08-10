TP.HCM xây dựng bảng giá đất từ 1/1/2026 thế nào?

Sở NNMT TP.HCM kiến nghị giữ nguyên mức giá đã ban hành tại 3 địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) kể từ ngày 1/1/2026 đến khi UBND TP ban hành bảng giá đất mới.

Ngày 10/8, Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất lần đầu năm 2026.

Theo Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM, trước sáp nhập, cả 3 tỉnh, thành là TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định về điều chỉnh bảng giá đất với thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Các bảng giá đất này được xây dựng theo tuyến đường cụ thể, đang được áp dụng ổn định để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Từ nay đến ngày 31/12/2025 chỉ còn hơn 100 ngày làm việc để thực hiện đầy đủ các thủ tục như chọn thầu, khảo sát thu thập thông tin, tính toán đề xuất giá đất, cân đối các tuyến đường giáp ranh 168 đơn vị hành chính cấp xã, công bố lấy ý kiến nhân dân, ý kiến cơ quan mặt trận, trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất TP.HCM... để ban hành bảng giá đất mới.

Theo Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM, quỹ thời gian như vậy là không đủ để hoàn tất đầy đủ quy trình xây dựng bảng giá mới, trong khi việc xây dựng bảng giá đất lần đầu là cấp bách. Vì vậy, Sở kiến nghị UBND TP.HCM 2 phương án xây dựng bảng giá mới.

Phương án thứ nhất là UBND TP.HCM chấp thuận giao Sở Nông nghiệp Môi trường triển khai công tác chọn đơn vị tư vấn dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục chỉ định thầu. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp Môi trường triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Việc giữ nguyên mức giá đất hiện hành là giải pháp ổn định cần thiết để tạo tâm lý an toàn và môi trường đầu tư hợp lý cho doanh nghiệp và người dân.

Phương án thứ 2 là giữ nguyên mức giá đã ban hành tại ba địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP.HCM kể từ ngày 1/1/2026 đến khi UBND TP.HCM ban hành bảng giá đất mới thay thế.

Theo phân tích của Sở Nông nghiệp Môi trường, cả 3 bảng giá đất hiện hành đều vừa được điều chỉnh và ban hành chính thức theo đúng quy định, đang trong thời gian áp dụng hợp pháp đến hết năm 2025.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm sau chu kỳ suy giảm kéo dài, việc giữ nguyên mức giá đất hiện hành là giải pháp ổn định cần thiết để tạo tâm lý an toàn và môi trường đầu tư hợp lý cho doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, việc tiếp tục sử dụng các mức giá đất đã được thiết kế phù hợp từng địa phương cũ, và nay được phân vùng địa bàn trong bảng giá đất chung sẽ tạo điều kiện duy trì môi trường đầu tư ổn định, phản ánh đúng năng lực hấp thụ đất đai của từng khu vực.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục sử dụng các bảng giá đất đã điều chỉnh là giải pháp cần thiết để tạo quỹ thời gian chuẩn bị đầy đủ cho việc xây dựng bảng giá đất thống nhất cho cả địa bàn TP.HCM.

Theo Sở Nông nghiệp Môi trường TP.HCM, giữ nguyên mức giá của từng vùng theo địa bàn cũ là giải pháp đúng đắn, phù hợp cả pháp luật lẫn thực tế. Việc điều chỉnh sâu hoặc xây dựng bảng giá đất mới chỉ nên thực hiện sau giai đoạn ổn định tổ chức, có đủ dữ liệu và đồng bộ trên toàn địa bàn TP.HCM.