TP.HCM cân nhắc giữ nguyên bảng giá đất sau 2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nêu 2 phương án xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 2026, trong đó nghiêng về việc giữ nguyên bảng giá của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho rằng phương án tối ưu là giữ nguyên giá đất của 3 địa phương trước sáp nhập để ổn định thị trường. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất lần đầu năm 2026, trong đó đề xuất 2 phương án.

Một là UBND TP.HCM chấp thuận giao Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục chỉ định thầu và rút gọn.

Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi xử lý gấp nhằm kịp ban hành bảng giá đất lần đầu vào ngày 1/1/2026, trong khi quy trình gồm nhiều bước như chọn thầu, khảo sát, thu thập dữ liệu, tính toán đề xuất giá cho 168 đơn vị hành chính cấp xã, lấy ý kiến và thẩm định.

Phương án hai là giữ nguyên mức giá đã ban hành tại 3 địa phương, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP.HCM kể từ ngày 1/1/2026 đến khi UBND TP ban hành bảng giá đất mới thay thế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng 3 bảng giá đất tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đều vừa được điều chỉnh và ban hành chính thức theo đúng quy định, đang trong thời gian áp dụng hợp pháp đến hết năm nay.

"Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phục hồi chậm sau chu kỳ suy giảm kéo dài, việc giữ nguyên mức giá đất hiện hành là giải pháp ổn định cần thiết để tạo tâm lý an toàn và môi trường đầu tư hợp lý cho doanh nghiệp và người dân", Sở giải thích.

Theo Sở, điều này sẽ tạo điều kiện duy trì môi trường đầu tư ổn định, phản ánh đúng năng lực hấp thụ đất đai của từng khu vực; đồng thời là giải pháp cần thiết để tạo quỹ thời gian chuẩn bị đầy đủ cho việc xây dựng bảng giá đất thống nhất cho cả địa bàn TP.HCM.

Trên cơ sở đó, Sở khẳng định giữ nguyên mức giá trong các bảng giá đất năm 2026 là giải pháp đúng đắn, phù hợp cả pháp luật lẫn thực tế.

"Giữ nguyên mức giá của từng vùng theo địa bàn cũ là lựa chọn tối ưu. Việc điều chỉnh sâu hoặc xây dựng bảng giá đất mới chỉ nên thực hiện sau giai đoạn ổn định tổ chức, có đủ dữ liệu và đồng bộ trên toàn địa bàn TP.HCM mới", Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nêu rõ trong báo cáo.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7 đã quy định bảng giá đất được cập nhật hàng năm, thay vì 5 năm một lần như trước đây. Trong đó, bảng giá đất lần đầu sẽ được công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026.