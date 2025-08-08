Thứ trưởng NNMT: Định giá đất tránh phụ thuộc thị trường thứ cấp

Theo Thứ trưởng Bộ NNMT Lê Minh Ngân, những điểm đề xuất tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024 không nhiều nhưng đều là các vấn đề quan trọng.

Sáng 8/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024.

Sửa đổi không nhiều nhưng đều là các vấn đề quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân nhấn mạnh: “Đây là dịp để Bộ lắng nghe ý kiến sâu sắc, toàn diện từ các cơ quan Trung ương và địa phương nhằm hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn quản lý và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới".

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu tại hội nghị.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ tháng 8/2024. Sau một năm thực thi, nhiều quy định đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai từng bước được cải cách; các nội dung quản lý nhà nước được cập nhật, phù hợp với yêu cầu phát triển, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho các mục tiêu chiến lược.

Tuy nhiên, bối cảnh mới đòi hỏi hệ thống pháp luật đất đai phải tiếp tục hoàn thiện. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết lớn về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng và hoàn thiện thể chế. Qua rà soát, một số quy định của Luật, dù đã được luật hóa, vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn…

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những điểm đề xuất sửa đổi lần này không nhiều nhưng đều là các vấn đề quan trọng. Trong đó, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự thảo quy định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ở cả 3 cấp (Trung ương, tỉnh, xã) sẽ được tích hợp vào hệ thống quy hoạch tổng thể, gắn với chu kỳ 5 năm. Ở địa phương đã có quy hoạch đô thị hoặc nông thôn, chỉ cần lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, không lập quy hoạch riêng. Cách làm này giúp giảm chồng chéo, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, dự thảo sửa đổi khôi phục nguyên tắc của Luật Đất đai 2013 cho phép người sử dụng đất được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc trả hàng năm; đồng thời có quyền chuyển đổi giữa hai hình thức này. Quy định mới được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt, tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.

Về tài chính đất đai và giá đất, dự thảo tiếp tục khẳng định nguyên tắc giá đất phải sát giá thị trường, bảo đảm công bằng, minh bạch. Nhà nước sẽ quyết định bảng giá đất và nghĩa vụ tài chính cho từng loại đất, áp dụng đa phương pháp định giá, đồng thời giao địa phương chủ động điều chỉnh hệ số giá đất phù hợp thực tiễn. Dự thảo cũng quy định rõ hơn về quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất, bảo đảm công bằng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bộ cũng lưu ý tới việc khôi phục vai trò quyết định của Nhà nước trong định giá đất, tránh tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào tổ chức tư vấn. Quy trình định giá sẽ dựa trên nguyên tắc thị trường nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý, tránh bị thị trường thứ cấp chi phối giá đầu vào.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết thời gian từ nay đến kỳ họp Quốc hội tháng 10/2025 rất gấp rút. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp khách quan, khoa học, tâm huyết từ các cơ quan, đơn vị và địa phương.

“Mỗi ý kiến đều là cơ sở quan trọng để Bộ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm chất lượng, khả thi và phù hợp thực tiễn”, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết những vướng mắc tồn tại, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch cho quản lý và sử dụng đất, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Đề xuất 2 phương án về áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất

Tại dự thảo Luật sửa đổi, Bộ Nông nghiệp và môi trường đề xuất 2 phương án về áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất:

Phương án 1: Quy định cụ thể các trường hợp áp dụng bảng giá đất

Phương án 2: Giao Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Liên quan đến nội dung này, tại hội nghị đa số các đại biểu ủng hộ phương án 2.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 2 phương án về áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất.

Theo dự thảo, bảng giá đất (Điều 159) để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, tính thuế, phí liên quan đến việc sử dụng đất, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Đồng thời quy định hệ số điều chỉnh giá đất là tỷ lệ tăng, giảm của các khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất, được áp dụng cho các trường hợp áp dụng bảng giá đất nhằm điều chỉnh giá đất trong bảng giá đất theo từng năm và được sửa đổi, bổ sung trong năm.

Giao UBND cấp tỉnh quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (Điều 160) áp dụng từ ngày 1/1 hàng năm, bắt đầu từ năm tiếp theo của kỳ 5 năm áp dụng bảng giá đất, trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất trong năm hoặc cho từng khu vực để áp dụng đối với từng dự án cụ thể; bổ sung quy định về hệ số điều chỉnh giá đất...