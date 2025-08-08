Người TP.HCM, Hà Nội mang tiền vào ôm đất Đà Nẵng, giá tăng vọt

Sau nhiều năm gần như không biến động, giá đất nền Đà Nẵng bất ngờ tăng mạnh trong nửa đầu năm. Một số khu vực ghi nhận mức tăng 30% chỉ trong vòng 6 tháng. Nhà đầu tư TP.HCM, Hà Nội mang tiền vào ôm đất, giá đất nền Đà Nẵng tăng vọt

Giữa năm 2019, anh Minh Tú (Tây Mỗ, Hà Nội) chi 6 tỷ đồng mua 2 lô đất nền tại khu vực Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) với giá 29 triệu đồng/m2, kỳ vọng sau 1-2 năm sẽ sinh lời. Tuy nhiên, suốt 5 năm sau đó, thị trường trầm lắng, giá gần như không thay đổi. Phải đến cuối năm ngoái, bất động sản Đà Nẵng mới bắt đầu khởi sắc trở lại, đưa giá đất khu vực này lên mức 40-41 triệu đồng/m2 như hiện nay.

Một trường hợp khác là anh Lê Kiên (Thanh Hóa), từng được giới thiệu một lô đất hơn 120 m2 tại Liên Chiểu hồi tháng 2 với giá 33 triệu đồng/m2. Do chưa xoay xở kịp tài chính, anh tạm hoãn giao dịch. Đến tháng 7 quay lại, giá đã vượt 42 triệu đồng/m2.

“Mới vài tháng trước còn chần chừ, giờ thì giá đã vượt quá khả năng”, anh Kiên nói.

Giá bật tăng sau nhiều năm "nằm im"

Theo môi giới địa phương, thị trường bất động sản Đà Nẵng bắt đầu phục hồi từ khoảng tháng 10/2024, với sự trở lại của nhà đầu tư từ TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An... và đặc biệt là Hà Nội. Ban đầu, dòng tiền tập trung vào căn hộ, sau đó lan sang đất nền.

Anh Lê Văn Đức, môi giới lâu năm tại Hòa Xuân, cho biết lượng giao dịch đã tăng rõ từ tháng 3 năm nay và đạt đỉnh vào tháng 5-6.

“Nhiều lô đất được sang tay chỉ trong vòng một tháng, giá tăng 5-10%. Có nền ở Cồn Dầu (phường Hòa Xuân - PV) hồi tháng 3 rao 4,5 tỷ, nay đã giao dịch ở mức 5,2- 5,3 tỷ đồng , điều rất hiếm xảy ra trong 5 năm qua”, anh Đức nói.

Cũng theo môi giới này, cơn sốt đất tại Đà Nẵng lần này lan rộng từ các khu trung tâm như Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân sang cả vùng từng ít được quan tâm như Hòa Vang hay Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam cũ). Đặc biệt, đất nền trong các dự án nằm dọc theo tuyến đường kết nối Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn có biên độ tăng giá mạnh nhất.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, đất nền Đà Nẵng đã tăng khoảng 30% trong nửa đầu năm 2025. Dữ liệu từ nền tảng này cũng cho thấy riêng trong tháng 3, mức độ quan tâm đến đất nền tại những ngày cuối tháng đã tăng 36-40% so với đầu tháng. Giá rao bán trên thị trường thứ cấp tăng 5-25% tùy khu vực.

Nguồn: Batdongsan.com.vn.

Báo cáo quý II của DKRA Việt Nam mới đây cũng cho biết giao dịch đất nền tại Đà Nẵng tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, với tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 15% nguồn cung sơ cấp.

Giá sơ cấp tăng khoảng 6-8%, phổ biến 32-126 triệu đồng/m2 tại Đà Nẵng và 14-62 triệu đồng/m2 tại tỉnh Quảng Nam cũ. Trên thị trường thứ cấp, mức tăng trung bình khoảng 7% so với quý trước, tập trung ở các dự án có hạ tầng hoàn thiện, pháp lý rõ ràng.

Giá đất nền "ăn" theo quy hoạch và làn sóng tăng giá của chung cư

Lý giải cho đợt tăng giá mạnh mẽ này của đất nền Đà Nẵng, các chuyên gia cho rằng kỳ vọng từ việc sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam là yếu tố then chốt. Ông Nguyễn Quốc Anh phân tích: “Sự kết hợp giữa Đà Nẵng - trung tâm du lịch - và Quảng Nam - nơi còn nhiều dư địa đất và công nghiệp - sẽ tạo ra cấu trúc kinh tế đa dạng hơn. Khi du lịch không còn là trụ cột duy nhất, Đà Nẵng mới có thể vững vàng hơn trước các biến động”.

"Trước đây, Đà Nẵng là một thành phố du lịch, GRDP phụ thuộc phần lớn vào hoạt động này. Hệ quả là khi du lịch gặp khó, bất động sản nhanh chóng chịu tác động tiêu cực. Nhưng sáp nhập cùng Quảng Nam, du lịch không còn là điểm tựa duy nhất của nền kinh tế, mà còn có công nghiệp, nông nghiệp, logistics, tài chính...", ông Quốc Anh nói và khẳng định những kỳ vọng về sự phát triển đa dạng thành phố mới đã thúc đẩy tâm lý của các nhà đầu tư.

Vị chuyên gia cũng cho rằng hạ tầng kết nối là một đòn bẩy quan trọng. Đà Nẵng hiện có 2 sân bay là Đà Nẵng và Chu Lai; 3 cảng biển lớn gồm Tiên Sa, Chu Lai và Liên Chiểu (đang xây dựng). Cùng với đó là môi trường sống trong lành cũng khiến khu vực này ngày càng thu hút nhà đầu tư từ miền Bắc tìm kiếm nơi ở hoặc đầu tư lâu dài.

Savills cũng đưa ra quan điểm tương tự, cho rằng hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai tại Đà Nẵng, mở ra tiềm năng mở rộng đô thị và phát triển bất động sản giá trị cao. Trong đó, đáng chú ý là dự án Khu Thương mại Tự do với quy mô gần 1.900 ha, được phê duyệt tháng 6 vừa qua và Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, đà tăng giá của phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng cũng góp phần thúc đẩy giá đất nền. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho biết giá căn hộ tại thành phố này đã tăng khoảng 60% vào tháng 10/2024 so với cùng kỳ năm 2023 - mức tăng thậm chí cao hơn Hà Nội và TP.HCM. Xu hướng này vẫn tiếp diễn trong nửa đầu 2025, khi nhiều dự án ven sông Hàn đã vượt mốc 100 triệu đồng/m2.

Sau sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước, giảm phụ thuộc vào du lịch, dịch vụ. Ảnh: Đoàn Nguyên.

“Giá chung cư tăng cao khiến nhà đầu tư dịch chuyển sang đất nền, vốn có mức giá khởi điểm thấp hơn. Tỷ lệ quan tâm tăng đột biến kéo theo giá tăng tương ứng”, Phó giám đốc Batdongsan.com.vn lý giải.

Mặt khác, đất nền Đà Nẵng hiện vẫn có mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với Hà Nội hay TP.HCM. Tại Hà Nội, giá đất ngõ khu trung tâm đã vượt 100 triệu đồng/m2, còn căn hộ mới ra thường lên đến 80-90 triệu đồng/m2. Khi khả năng tăng giá tại các đô thị lớn giảm, nhà đầu tư có xu hướng “chuyển hướng” sang những địa phương có nền giá “mềm” hơn.

Dù đà tăng giá được đánh giá là “không quá bất thường”, nhiều chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư không nên đầu tư theo tâm lý đám đông.

Bà Thu Hương, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại Đà Nẵng, nhận định việc liên tục công bố các dự án lớn như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cụm nút giao thông phía Nam thành phố… là động lực thúc đẩy đối với thị trường nhà đất Đà Nẵng. Tuy nhiên, thực tế giao dịch hiện nay chỉ diễn ra mạnh ở các khu vực có quy hoạch rõ ràng, pháp lý minh bạch. Còn lại vẫn khó thanh khoản.

Vị này cũng cho rằng giá nhà đất đã tăng một nhịp khoảng 30% kể từ đầu năm, do đó, nhà đầu tư chỉ nên tham gia nếu có khả năng nắm giữ tối thiểu 2-3 năm.

“Giá hiện nay phản ánh chủ yếu kỳ vọng vào tương lai. Đây cũng không phải giai đoạn phù hợp để lướt sóng như giai đoạn 2018-2020 bởi các chính sách quản lý thuế bất động sản của Nhà nước chưa thực sự rõ ràng. Nếu xuống tiền vội vàng, rủi ro là rất lớn”, bà Hương nhấn mạnh đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, rà soát kỹ thông tin quy hoạch, hồ sơ pháp lý, và tuyệt đối không sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao.