Con đường 8 km có hàng trăm khách sạn ở TP.HCM

Từ ngày 1/7, phường Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 3, 4, 5, Thắng Nhì và Thắng Tam thuộc TP Vũng Tàu cũ. Đây vốn là trung tâm cũ của TP Vũng Tàu cũ, nay trực thuộc TP.HCM sau khi địa giới hành chính được mở rộng.

Sau hợp nhất, phường Vũng Tàu trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn về dân số và diện tích, với lợi thế địa hình đa dạng khi vừa có núi, vừa giáp biển.

Đây cũng là một trong số ít khu vực sở hữu bờ biển đẹp và hạ tầng du lịch phát triển ở TP.HCM mới, từ trước đến nay đã là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước.

Trong đó, Pullman Vũng Tàu được biết đến là khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại khu vực, với 356 phòng nghỉ và suite hướng biển hoặc hướng thành phố.

Trong ảnh là khu hội nghị với mái vòm vàng thuộc khách sạn Pullman. Nơi này có hai đại sảnh phục vụ tiệc cưới, sự kiện và nhiều hội nghị quy mô lớn.

Cách đó không xa là khách sạn resort 5 sao đầu tiên và duy nhất tại Vũng Tàu có bãi biển riêng cùng beach club riêng biệt The Imperial Vũng Tàu.

Ngoài ra, các khách sạn như Vias Hotel, Fusion Suites... cùng loạt khách sạn lớn nhỏ khác cũng quy tụ tại đây, góp phần đa dạng hóa lựa chọn lưu trú cho du khách.

Song song với hệ thống khách sạn, khu vực này xuất hiện nhiều mô hình lưu trú mới. Các tòa chung cư như Melody Vũng Tàu, The Sóng (An Gia)... sau khi đưa vào vận hành được chủ đầu tư khai thác cho thuê ngắn hạn, thu hút đông khách nhờ giá cạnh tranh với các khách sạn xung quanh.

Tuy vậy, mô hình này cũng gây tranh cãi khi một bộ phận cư dân phản đối vì tình trạng ồn ào, thang máy quá tải vào cuối tuần và dịp lễ, Tết.

Cùng với lưu trú, con đường dài 8 km cũng nhộn nhịp với chi chít nhà hàng, quán cà phê, cũng như các dịch vụ giải trí biển.

Gần đây, Bãi Sau biển Vũng Tàu còn chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ với nhiều dự án quy mô. Trong ảnh là công trình thi công tổ hợp căn hộ du lịch và khách sạn 5 sao của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao - Five Star Odyssey.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 350 triệu USD , dự kiến cung ứng hơn 436 phòng khách sạn mang thương hiệu Movenpick và 1.019 căn hộ condotel. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có tòa nhà cao nhất khu vực biển Vũng Tàu với 50 tầng nổi, 4 tầng hầm.

Đối diện dự án là công trình thi công tháp biểu tượng Tam Thắng do Sun Group tài trợ. Hiện 143 trụ tháp Tam Thắng đã được dựng lên và đang tiếp tục hoàn thiện, dự kiến công trình sẽ lên đèn giữa tháng 8 và khánh thành dịp Quốc khánh 2/9.

Dự án Bioss Condotel - một phần của tổ hợp nghỉ dưỡng CSJ Tower - nằm cách đó không xa cũng đang được thi công nhộn nhịp. Bioss Condotel do DIC Corp phát triển, có quy mô 315 căn, với diện tích đa dạng từ studio đến căn hộ 2-3 phòng ngủ, dự kiến bàn giao vào 2027.

Khu vực này có 3 mặt giáp biển, đối diện miếu Hòn Bà và nằm sát núi Nhỏ với tượng Chúa Kitô. Dự án sẽ được mở rộng kết nối với các khu vực lân cận để tạo thành không gian tổng thể.

Cách Mũi Nghinh Phong khoảng 7 km, Sun Group cũng đề xuất ý tưởng phát triển Khu đô thị Cù lao Bến Đình. Dự án có quy mô 110 ha, được định hướng là khu đô thị đa chức năng với các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và dân cư cao cấp...

Hiện, trụ sở UBND phường Vũng Tàu đặt tại số 89 Lý Thường Kiệt - trước đây là trụ sở UBND TP Vũng Tàu. Bộ máy hành chính cấp thành phố được chuyển đổi, kế thừa và vận hành với chức năng cấp phường.

Về hạ tầng giao thông, các tuyến giao thông chính của phường Vũng Tàu được quy hoạch rộng rãi, thông thoáng với dải phân cách xanh mát và làn đường phân chia rõ ràng, hệ thống cây xanh đô thị được quy hoạch bài bản.

Sau khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến phường Vũng Tàu dự kiến rút ngắn còn khoảng 60 phút thay vì 2-2,5 giờ.

Sau sáp nhập, phường Vũng Tàu đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành hạt nhân phát triển vùng ven biển TP.HCM, với lợi thế về vị trí, tiềm năng du lịch, quỹ đất cho các dự án lớn và hạ tầng giao thông đang được nâng cấp mạnh mẽ.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ở phường Tân Phước từng đón siêu tàu lớn nhất thế giới từ 2023. Đây là một cảng biển quan trọng của Việt Nam và đứng thứ 7 thế giới về hiệu suất hoạt động.

Không phải nơi phát triển công nghiệp quy mô lớn, phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) vẫn nổi bật nhờ vị trí trung tâm, hệ sinh thái đô thị hiện đại và những điểm nhấn lịch sử.

Phường Bình Dương, đơn vị hành chính mới của TP.HCM, không chỉ dẫn đầu cả nước về số lượng khu công nghiệp mà còn định hình rõ nét một đô thị công nghiệp hiện đại.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.