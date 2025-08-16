Cam Lâm thu hồi đất cho hai khu đô thị tỷ USD của Vinhomes

UBND xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vừa thông báo thu hồi 9.370 ha đất để triển khai hai dự án đô thị do CTCP Vinhomes tham gia đầu tư với tổng vốn gần 11 tỷ USD.

Một góc xã Cam Lâm. Ảnh: Xuân Hoát.

UBND xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vừa thông báo thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 9.370 ha, nhằm phục vụ triển khai hai dự án đô thị quy mô lớn, tổng vốn đầu tư khoảng 288.000 tỷ đồng , tương đương gần 11 tỷ USD .

Trong đó có dự án Khu đô thị mới Cam Lâm, quy mô quy hoạch gần 10.000 ha, trải dài trên địa bàn huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh cũ, dự kiến dân số khoảng 584.000 người.

Riêng diện tích đất phải thu hồi cho dự án này là gần 9.186 ha. Sơ đồ vị trí, ranh giới khu đất thu hồi hiện đã được xác lập và có đính kèm phụ lục mốc tọa độ khu vực không thực hiện thu hồi đất.

Khu đô thị mới Cam Lâm được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3, với tổng mức đầu tư hơn 260.000 tỷ đồng (không gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 25.000 tỷ đồng ), tương đương 10 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá hiện tại.

Theo quy hoạch, khu đô thị dự kiến cung cấp hơn 110.000 căn nhà ở và đất nền biệt thự; 9.820 căn chung cư; hơn 33.000 nhà xã hội và sân golf 36 hố.

Hồi tháng 6, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt liên danh Công ty Đô thị mới Cam Lâm làm chủ đầu tư. Liên danh này gồm các doanh nghiệp: CTCP Vinhomes, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Trường Lộc, CTCP Thương mại và Xây dựng Đô thị Xanh và CTCP Phú Thọ Land.

Song song đó, UBND xã Cam Lâm cũng sẽ tiến hành thu hồi đất để xây dựng Khu tái định cư huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh. Dự án này có diện tích thu hồi hơn 183 ha, trong đó khoảng 143 ha thuộc vị trí 1 và hơn 40 ha ở vị trí 2.

Chủ đầu tư dự án cũng là CTCP Vinhomes, với tổng diện tích quy hoạch 239 ha, vốn đầu tư 2.700 tỷ đồng , dân số dự kiến khoảng 15.000 người (tương đương 3.500 hộ dân) và thời gian triển khai trong 5 năm.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, khu tái định cư sẽ phát triển đa dạng loại hình nhà ở, từ biệt thự nghỉ dưỡng, nhà liền kề, nhà tái định cư đến nhà ở xã hội.

Trong đó, các khu nhà liền kề kết hợp thương mại dịch vụ được bố trí dọc trục đường chính; biệt thự sắp xếp theo cụm, gắn với cảnh quan hồ nước, cây xanh, sân golf. Còn khu nhà ở xã hội nằm thành từng cụm tại các lối tiếp cận dự án.

Ngoài ra, dự án còn được quy hoạch nhiều tiện ích công cộng như chợ, trường học liên cấp, nhà dưỡng lão, cung văn hóa, trung tâm thể thao và văn hóa...

Xã Cam Lâm yêu cầu tiến độ thu hồi đất tại 2 dự án trên là sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, kể từ ngày người có đất bị thu hồi nhận được thông báo.