Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm muốn gom thêm 22 triệu cổ phiếu VietBank

Bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm đăng ký mua thêm 22 triệu cổ phiếu VBB, ước tính có giá trị hơn 300 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 3,9% vốn điều lệ ngân hàng.

Bà Trần Thị Lâm vừa đăng ký mua thêm 22 triệu cổ phiếu VBB. Ảnh: VBB.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VietBank (HoSE: VBB) vừa thông báo về giao dịch dự kiến mua 22 triệu cổ phiếu của bà Trần Thị Lâm trong thời gian từ 22/7 đến 21/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Lý do bà Lâm đưa ra là để gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Với thị giá VBB đang giao dịch quanh vùng 14.500 đồng/cổ phiếu, bà Lâm dự kiến cần chi hơn 300 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch, qua đó nâng số lượng cổ phiếu VBB nắm giữ lên hơn 22,2 triệu đơn vị, tương đương 3,88% vốn điều lệ ngân hàng.

Động thái gom cổ phiếu của nữ cổ đông diễn ra ngay sau sự kiện hơn 1 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng VietBank chính thức niêm yết trên HoSE vào ngày 14/7 với giá tham chiếu 13.300 đồng/đơn vị. Phiên 17/7, VBB giao dịch quanh 14.450 đồng, tương đương tăng hơn 11% so với giá tham chiếu ngày chào sàn.

Bà Trần Thị Lâm hiện là Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm và cũng là một trong những cổ đông đầu tiên góp vốn thành lập VietBank vào năm 2006. Bà từng giữ chức Phó tổng giám đốc VietBank trước khi từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân vào đầu năm 2024. Chủ tịch HĐQT VietBank hiện nay là ông Dương Nhất Nguyên - con trai bà Lâm, ông được bổ nhiệm vào vị trí này từ tháng 4/2021.

Mới đây, VietBank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng , tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của ngân hàng vượt mốc 205.000 tỷ đồng , tăng hơn 4% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng , tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng , tăng 5,6%.