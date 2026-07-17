VPBank lãi gần 11.000 tỷ một quý

Lãi trước thuế hợp nhất của VPBank trong quý II/2026 đạt 10.959 tỷ, cao nhất 4 năm qua. Tính chung nửa đầu năm 2026, nhà băng này ghi nhận khoản lãi 18.880 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 10.959 tỷ đồng , tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngân hàng mẹ VPBank, lợi nhuận trước thuế trong quý II đạt 8.183 tỷ đồng , tăng 42% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 75% tổng lợi nhuận hợp nhất của toàn hệ thống.

Động lực tăng trưởng của ngân hàng đến từ sự cải thiện đồng đều của nhiều mảng kinh doanh. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, thu nhập lãi thuần cùng lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư của VPBank đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong quý II. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 18.880 tỷ đồng , tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất từ trước tới nay và hoàn thành gần 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 15.567 tỷ đồng .

Bên cạnh ngân hàng mẹ, các công ty thành viên cũng đóng góp tích cực vào kết quả chung. Trong đó, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) đạt lợi nhuận trước thuế 2.673 tỷ đồng sau nửa đầu năm, gấp 3 lần cùng kỳ.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, OPES ghi nhận lợi nhuận trước thuế 613 tỷ đồng , cũng gần gấp 3 lần cùng kỳ nhờ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc. Đáng chú ý, GPBank - ngân hàng được VPBank nhận chuyển giao bắt buộc từ đầu năm 2025 - đã báo lãi 730 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng đầu năm, tương đương gần gấp rưỡi lần kết quả cả năm 2025.

VPBank LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ QUA CÁC NĂM (tỷ đồng) 0 13K 25K 38K 50K 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6TH2026 13K 14K 21K 11K 20K 31K 19K Nguồn: BCTC DN.

Đến ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 1,5 triệu tỷ đồng , tăng 19% so với đầu năm. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, khi dư nợ tín dụng riêng ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng , tăng 25%.

Tính trên toàn hệ thống, dư nợ cho vay khách hàng tại VPBank đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng , tăng 23% so với cuối năm 2025. Phân khúc khách hàng doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Trong khi đó, quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt gần 902.000 tỷ đồng , tăng 23% so với cuối năm trước.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất được duy trì dưới 3%. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động tiếp tục đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước, với tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) đạt 84,5% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở 22,4%.

Để tăng cường năng lực tài chính, VPBank dự kiến triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại với tỷ lệ 26,04%, đồng thời phát hành riêng lẻ thêm 5% vốn cho một nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến vượt 106.200 tỷ đồng .