Chân dung Phó chủ tịch 8x mới của VPBank

Bà Phạm Thị Nhung hiện là thành viên trẻ tuổi nhất trong Hội đồng quản trị của VPBank.

Bà Phạm Thị Nhung, Phó chủ tịch HĐQT VPBank. Ảnh: VPB.

Theo công bố thông tin từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB), Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng vừa ra quyết định bầu bà Phạm Thị Nhung làm Phó chủ tịch. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay (ngày 9/7).

Bà Phạm Thị Nhung (sinh năm 1980) gia nhập VPBank từ tháng 10/2016. Bà Nhung từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Quản lý đối tác; Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý đối tác và Quan hệ đối ngoại; Phó tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Khối Quản lý đối tác và Quan hệ đối ngoại.

Bà Nhung được bầu vào HĐQT VPBank vào tháng 4/2025. Đến ngày 25/4 cùng năm, bà thôi kiêm nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực VPBank để giữ vị trí Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ nguyên Thịnh Vượng (GPBank), ngân hàng được VPBank nhận chuyển giao bắt buộc.

Trước khi gia nhập VPBank, bà Nhung từng công tác tại CTCP Sản xuất dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Với việc bầu bổ sung bà Nhung vào Ban quản trị, HĐQT của VPBank sẽ gồm 8 thành viên gồm Chủ tịch Ngô Chí Dũng và 3 Phó chủ tịch là ông Bùi Hải Quân, ông Lô Bằng Giang, bà Phạm Thị Nhung; 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Đức Vinh và ông Takeishi Kimoto; 2 thành viên HĐQT độc lập là ông Daniel Ashton Carroll và ông Mai Xuân Hùng. Trong đó, bà Nhung là nhân sự trẻ nhất trong dàn lãnh đạo này.

Kết thúc quý I/2026, VPBank báo lãi trước thuế hơn 7.900 tỷ đồng , tăng 58% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận riêng ngân hàng mẹ đạt 7.383 tỷ đồng (+49%).

Các công ty thành viên tiếp tục đóng góp vào kết quả chung. VPBankS duy trì hoạt động ở các mảng cho vay ký quỹ, môi giới và phát triển khách hàng, ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 515 tỷ đồng . Công ty bảo hiểm OPES đạt lợi nhuận 261 tỷ đồng , tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. FE CREDIT tiếp tục xu hướng phục hồi và ghi nhận lợi nhuận trong quý đầu năm. GPBank đạt lợi nhuận hơn 400 tỷ đồng .

Tính tới cuối quý I, dư nợ tín dụng của VPBank đạt 1,06 triệu tỷ đồng , tăng 10% so với cuối năm 2025. Quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 822.000 tỷ đồng (+12%). Tổng tài sản hợp nhất của VPBank tăng 9%, đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng .

Trong báo cáo mới đây, MBS Research dự báo VPBank sẽ là ngân hàng có mức tăng trưởng nổi bật trong quý II với lợi nhuận sau thuế khoảng 7.499 tỷ đồng , tăng 54% so với cùng kỳ nhờ tín dụng tăng mạnh.

Trong năm 2026, nhà băng này đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 35%, đạt 41.323 tỷ đồng . Nếu đạt mức lợi nhuận ước tính từ đơn vị phân tích kể trên, VPBank sẽ hoàn thành 37% kế hoạch lợi nhuận cả năm.