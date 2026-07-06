Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản, giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế

Từ ngày 1/7, ngân hàng và nhiều tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải cung cấp cho cơ quan thuế dữ liệu về số dư, giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định.

Ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin, số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Ảnh: Nam Khánh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 252/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2025. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7.

Đáng chú ý, Điều 61 quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, dịch vụ thanh toán trực tuyến (nếu có) và tổ chức thẻ quốc tế phải cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế.

Các đơn vị này cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán mà người nộp thuế mở tại ngân hàng, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế khi phát hiện những giao dịch bất thường cần kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế.

Thông tin phải cung cấp bao gồm tên chủ tài khoản, số tài khoản, nơi mở, thời điểm mở và đóng tài khoản. Dữ liệu được gửi bằng phương thức điện tử định kỳ hàng tháng, chậm nhất trước ngày 10 cho cơ quan quản lý thuế.

Không chỉ dừng ở thông tin định danh tài khoản, các ngân hàng còn phải cung cấp dữ liệu về giao dịch như số lượng và giá trị giao dịch, nội dung chuyển tiền, thông tin người gửi và người nhận (bao gồm cả giao dịch trong nước và xuyên biên giới), số dư tài khoản và các khoản thu nhập phát sinh.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng được tiếp cận thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản, người thụ hưởng và các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định về phòng, chống rửa tiền. Các dữ liệu này được chia sẻ định kỳ hoặc theo thỏa thuận các bên, yêu cầu của cơ quan thuế.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các ngân hàng trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế bằng phương thức điện tử; trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế theo quy định.

Đối với trường hợp ngân hàng hoặc bên thứ ba đứng ra bảo lãnh nghĩa vụ thuế, nếu đến hạn mà người nộp thuế vẫn không thực hiện nghĩa vụ, bên bảo lãnh phải nộp thay các khoản thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt trong phạm vi đã bảo lãnh.

Nếu quá 90 ngày kể từ thời hạn được cơ quan thuế chấp thuận gia hạn hoặc theo văn bản xử lý nợ mà người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc bên bảo lãnh sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với số tiền thuộc phạm vi bảo lãnh theo quy định.