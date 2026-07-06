Từ 1/7, thu nhập bao nhiêu một tháng mới phải nộp thuế?

Ngưỡng thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ được nâng lên nhờ tăng mức giảm trừ gia cảnh và bổ sung nhiều khoản được khấu trừ như chi phí y tế, giáo dục - đào tạo.

Theo Nghị định số 253/2026 vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 1/7, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế đối với các khoản chi cho y tế và giáo dục - đào tạo của bản thân cũng như người phụ thuộc trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, chi phí khám chữa bệnh thuộc danh mục do bảo hiểm y tế quy định và phát sinh tại các cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng mỗi năm.

Đối với chi phí giáo dục - đào tạo, tổng mức giảm trừ tối đa là 24 triệu đồng/năm. Khoản giảm trừ này áp dụng cho học phí từ bậc mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến đại học theo quy định của pháp luật, đồng thời bao gồm các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn tại các cơ sở giáo dục trong nước.

Cũng từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng tăng lên 6,2 triệu đồng/tháng (tương đương 74,4 triệu đồng/năm).

Theo tính toán của Bộ Tài chính, một người nộp thuế có một người phụ thuộc và được hưởng đầy đủ các khoản giảm trừ sẽ được khấu trừ tổng cộng 307,4 triệu đồng mỗi năm. Con số này bao gồm 186 triệu đồng giảm trừ cho bản thân, 74,4 triệu đồng giảm trừ cho một người phụ thuộc, 23 triệu đồng chi phí y tế và 24 triệu đồng chi phí giáo dục - đào tạo.

Với mức giảm trừ mới, Bộ Tài chính ước tính người lao động có một người phụ thuộc chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thu nhập đạt trên 28,6 triệu đồng/tháng.

Nghị định mới cũng điều chỉnh tăng nhiều khoản được miễn hoặc giảm trước khi tính thuế. Đáng chú ý, tiền ăn giữa ca, ăn trưa do doanh nghiệp chi trả cho người lao động chỉ bị tính vào thu nhập chịu thuế đối với phần vượt quá 1,2 triệu đồng/người/tháng, thay vì mức 730.000 đồng/tháng như trước đây.

Trường hợp doanh nghiệp trực tiếp tổ chức bữa ăn, mua suất ăn hoặc phát phiếu ăn cho người lao động thì toàn bộ khoản chi này không được tính vào thu nhập chịu thuế.

Bên cạnh đó, quy định mới bổ sung việc miễn thuế đối với phần trợ cấp thôi việc, mất việc làm vượt mức luật định nếu được quy định trong quy chế nội bộ của doanh nghiệp. Khoản tiền lương, tiền công trả cho những ngày nghỉ phép chưa sử dụng cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, mức khấu trừ tối đa đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện được nâng từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng mỗi tháng.