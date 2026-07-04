Người phụ thuộc thu nhập dưới 3 triệu/tháng được giảm trừ gia cảnh

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Luật Thuế thu nhập cá nhân 109/2025/QH15 và Nghị định 253/2026/NĐ-CP.

Theo đó, người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh nếu có thu nhập bình quân trong năm từ tất cả các nguồn không quá 3 triệu đồng mỗi tháng.

Mức này đã được tăng từ 1 triệu đồng so với quy định trước đây.

Thông tư cũng hướng dẫn hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh, gồm con, vợ hoặc chồng, cha mẹ và các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng. Với người phụ thuộc không có khả năng lao động, ngoài giấy tờ chứng minh quan hệ còn phải bổ sung hồ sơ chứng minh tình trạng mất khả năng lao động theo quy định.

Người phụ thuộc là những cá nhân mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng, như con cái, cha mẹ không có thu nhập, không có khả năng lao động hoặc thu nhập thấp. Khi tính thuế, người nộp sẽ được giảm trừ một khoản cố định cho mỗi cá nhân phụ thuộc.

Nâng ngưỡng xác định thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Trước đó, từ năm 2013 mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc duy trì 1 triệu đồng mỗi tháng. Sau hơn 1 thập kỷ, mặt bằng giá cả, chi tiêu và thu nhập của người dân đã thay đổi đáng kể, khiến ngưỡng thu nhập này không còn phù hợp với thực tế.

Theo Bộ Tài chính, ngưỡng xác định thu nhập người phụ thuộc tăng lên 3 triệu đồng hiện cao hơn mức tăng chi tiêu - thu nhập bình quân trong 12 năm qua và dự báo những năm tới.

Từ 1/1/2026, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 15,5 triệu và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng. Từ 1/7, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế, giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Số còn lại là thu nhập tính thuế cá nhân.

Thông tư của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh với thuế suất 0,1% trên từng lần chuyển nhượng. Với hợp đồng tương lai, thời điểm xác định thu nhập tính thuế là khi lệnh mua, bán được khớp trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc khi hợp đồng đáo hạn.