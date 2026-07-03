Việt Nam còn 1,4 triệu thanh niên '3 không'

Lực lượng lao động và thu nhập tiếp tục tăng từ đầu năm, nhưng cả nước vẫn còn 1,4 triệu thanh niên trong tình trạng không việc làm, không học tập, không tham gia đào tạo.

Việt Nam đang có 1,4 triệu thanh niên ở tình trạng không việc làm, không học tập, không tham gia đào tạo. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm mới được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, thị trường lao động phát triển ổn định trong trong 6 tháng đầu năm 2026. Quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm thu hẹp

Cụ thể, quý II năm nay, cả nước có khoảng 761.500 người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động, giảm 23.500 người so với quý trước và giảm 37.700 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm giảm còn 1,62%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, số người thiếu việc làm là 773.300 người, giảm 24.900 người so với cùng kỳ, tỷ lệ thiếu việc làm ở mức 1,65%.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II giữ ở mức 2,23%, gần như không thay đổi so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,49%, tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 3% theo mục tiêu Chính phủ đề ra.

Lũy kế 6 tháng, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của Việt Nam đạt khoảng 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước.

SỐ NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP Nguồn: Cục Thống kê. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II

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Một điểm đáng chú ý là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi 15-24 trong quý II ở mức 8,67%, giảm 0,2 điểm % so với quý trước nhưng tăng 0,48 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, theo cơ quan thống kê, trong quý II, cả nước vẫn còn khoảng 1,4 triệu thanh niên “3 không”, tức không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo. Số lượng này chiếm 10% tổng số thanh niên trong độ tuổi. So với quý I, con số này đã giảm gần 200.000 người.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng lên 8,77%, cao hơn 0,71 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II, tỷ lệ lao động không được sử dụng hết tiềm năng đạt 3,96%, tương ứng khoảng 2,13 triệu người. Bình quân 6 tháng đầu năm, tỷ lệ này ở mức 4,06%, tương đương gần 2,2 triệu người.

Bên cạnh đó, lao động làm công việc tự sản, tự tiêu trong quý II đạt 4,2 triệu người, tăng 405.400 người so với quý trước, trong đó 86% tập trung ở khu vực nông thôn. Tính chung 6 tháng đầu năm, nhóm lao động này có hơn 4 triệu người, tăng 197.800 người so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/tháng

Trong quý II, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đạt khoảng 53,8 triệu người, tăng 175.600 người so với quý trước và tăng 693.500 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,4%, tăng 0,2 điểm % so với quý trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động cả nước đạt 53,7 triệu người, tăng 690.700 người so với cùng kỳ năm 2025.

Chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được cải thiện khi tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trong quý II đạt 29,8% (+0,7%). Bình quân 6 tháng, tỷ lệ này đạt 29,7% (+0,8%).

Quý II, cả nước có khoảng 52,7 triệu người có việc làm, tăng 170.200 người so với quý trước và tăng 688.300 người so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đang sử dụng 13,3 triệu lao động, giảm 189.900 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng sử dụng 17,8 triệu lao động, tăng 546.100 người; khu vực dịch vụ sử dụng 21,6 triệu người, tăng 332.100 người.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, số người có việc làm đạt 52,6 triệu người, tăng 672.500 người.

Đáng chú ý, lao động có việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong quý II, tỷ lệ này ở mức 61,7% (-1,8%). Bình quân 6 tháng, tỷ lệ lao động phi chính thức giảm còn 61,9% (-2%).

Thu nhập bình quân của người lao động trong quý II đạt 9 triệu đồng/tháng, giảm nhẹ 53.000 đồng so với quý trước nhưng tăng 720.000 đồng, tương đương gần 9%, so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân của người lao động cả nước đạt 9 triệu đồng/tháng, tăng 717.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lao động nam có thu nhập bình quân 10,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ 7,8 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân tại khu vực thành thị đạt 10,6 triệu đồng/tháng, cao hơn đáng kể so với mức 7,9 triệu đồng/tháng ở khu vực nông thôn.

Đối với lao động làm công hưởng lương, thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/tháng, tăng 679.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.