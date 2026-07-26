Ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý II

Saigonbank lỗ sau thuế hơn 34 tỷ đồng trong quý II do nguồn thu suy giảm và chi phí dự phòng tăng cao, trở thành ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý II thua lỗ.

Saigonbank trở thành ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 thua lỗ. Ảnh: SGB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Saigonbank (UPCoM: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng - đạt hơn 160 tỷ đồng , giảm 31% so với cùng kỳ.

Không chỉ hoạt động tín dụng suy giảm, các mảng kinh doanh phi tín dụng cũng ghi nhận kết quả đi xuống. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 8,8 tỷ đồng , giảm 21%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối chỉ còn 2,5 tỷ đồng , giảm 40%. Điểm sáng hiếm hoi đến từ hoạt động khác khi lãi thuần tăng 29%, đạt gần 21 tỷ đồng .

Trong khi nguồn thu suy giảm, tổng chi phí hoạt động lại tăng hơn 10%, lên 168 tỷ đồng , khiến lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro giảm gần 80%, chỉ còn khoảng 24 tỷ đồng .

Áp lực tiếp tục gia tăng khi Saigonbank tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 64 tỷ đồng . Sau khi khấu trừ các chi phí, ngân hàng ghi nhận lỗ sau thuế hơn 34 tỷ đồng trong quý II, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 59 tỷ đồng .

SAIGONBANK BÁO LỖ TRONG QUÝ II/2026 KQKD của Saigonbank. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III IV Quý I/2026 II

tỷ đồng 63 70 39 -93 82 59 69 -88 73 -34

Tuy nhiên, nhờ kết quả tích cực trong quý I, lũy kế 6 tháng đầu năm, Saigonbank vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế 39 tỷ đồng , dù khoản lãi này cũng đã giảm 72% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Saigonbank đạt 35.670 tỷ đồng , gần như đi ngang so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 22.205 tỷ đồng , tăng 1,06%, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 4,26%, còn 25.205 tỷ đồng .

Chất lượng tài sản cũng chịu áp lực khi tổng nợ xấu (nhóm 3-5) tăng từ 627 tỷ đồng đầu năm lên 641 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tương ứng tăng 2,2%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 2,22%.

Saigonbank được thành lập năm 1987, là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên trong hệ thống ngân hàng cổ phần tại Việt Nam. Từ vốn điều lệ ban đầu 650 triệu đồng, sau gần 40 năm hoạt động, ngân hàng đã nâng vốn điều lệ lên hơn 3.600 tỷ đồng .