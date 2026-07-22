Ngân hàng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vay cơ chế đặc biệt

Sacombank vừa công bố gói tín dụng 20.000 tỷ đồng với cơ chế cho vay ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam dự báo vượt 1.000 tỷ USD năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm của Việt Nam đã đạt 549,69 tỷ USD , tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thương mại/GDP của Việt Nam hiện ở mức 170%, cao gấp nhiều lần bình quân thế giới.

Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn chiếm gần 80% kim ngạch xuất khẩu, trong khi doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều hạn chế về năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận vốn. Đặc biệt, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường chịu áp lực về chu kỳ vốn dài, thời gian thanh toán quốc tế, biến động tỷ giá và chi phí logistics.

Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng đang chuyển hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội tăng trưởng.

Mới nhất, Sacombank đã công bố gói tín dụng với cơ chế đặc biệt quy mô 20.000 tỷ đồng dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Theo đó, doanh nghiệp vay được hưởng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn tới 2% so với khoản vay thông thường.

Hạn mức và thời hạn vay được thiết kế với quy mô hoạt động, chu kỳ sản xuất - kinh doanh và dòng tiền của từng doanh nghiệp. Ngoài ra, thay vì dựa trên tài sản đảm bảo, Sacombank cho biết sẽ đánh giá tổng thể mối quan hệ với khách hàng thông qua dòng tiền thanh toán, doanh số xuất nhập khẩu, nhu cầu ngoại tệ và hoạt động thanh toán quốc tế thực tế để cấp tín dụng.

Đối với các doanh nghiệp có hệ sinh thái nhà cung cấp, đại lý hoặc đối tác phân phối, ngân hàng có thể triển khai tài trợ theo chuỗi, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn ưu đãi cho cả các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Đại diện Sacombank cho biết gói tín dụng mới này sẽ giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động nguồn vốn để thu mua nguyên liệu, nhập máy móc, thanh toán chi phí vận hành và đáp ứng các đơn hàng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Không chỉ Sacombank, nhiều ngân hàng cũng đang đẩy mạnh các chương trình tín dụng theo ngành nghề nhằm hỗ trợ những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Tại Agribank, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Nhà băng này hiện triển khai nhiều gói tín dụng quy mô lớn như gói 200.000 tỷ đồng dành cho tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn; chương trình 5.000 tỷ đồng cùng 100 triệu USD cho doanh nghiệp FDI với lãi suất ưu đãi giảm tới 1%/năm; gói 70.000 tỷ đồng hỗ trợ vốn lưu động và chương trình 100.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết hợp tư vấn quản trị tài chính và chuyển đổi số.

Ở khối ngân hàng tư nhân, HDBank cũng triển khai đồng thời các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản và doanh nghiệp FDI.