Hé lộ tình hình kinh doanh các ngân hàng quốc doanh

Các ngân hàng quốc doanh tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực về quy mô tài sản và tín dụng trong nửa đầu năm.

Loạt ngân hàng quốc doanh vừa hé lộ kết quả kinh doanh nửa đầu năm với nhiều cột mốc mới về tài sản, tín dụng. Ảnh: Nam Khánh,

Tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm gần đây, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có cập nhật về tình hình kinh doanh của ngân hàng.

Cụ thể, nhà băng này cho biết tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đã đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng , tăng 9,83% so với cuối năm 2025.

Hai chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất của ngân hàng là huy động vốn từ thị trường 1 đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng , trong khi dư nợ tín dụng đạt khoảng 1,74 triệu tỷ đồng , tăng 4,8% so với đầu năm.

Theo lãnh đạo Vietcombank, phân khúc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục là động lực tăng trưởng khi dư nợ tăng hơn 16%, còn dư nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tăng 10,4%.

Ngân hàng cũng ghi nhận doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 16%, thị phần đạt 19%. Doanh số mua bán ngoại tệ tăng 20%, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong mảng ngân hàng đối ngoại.

Đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank vẫn được kiểm soát dưới 1%, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,14%.

Không chỉ Vietcombank, một số ngân hàng quốc doanh khác cũng đã có cập nhật sơ bộ tình hình kinh doanh sau nửa đầu năm.

Trong đó, chia sẻ với báo chí trong một sự kiện hồi tháng 6, Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình cho biết tổng tài sản của ngân hàng đã chính thức vượt mốc 3 triệu tỷ đồng từ cuối tháng 5 vừa qua, tăng 6% so với đầu năm.

Ông Bình cho biết VietinBank đạt được kết quả này trong bối cảnh ngành ngân hàng chịu nhiều sức ép về huy động vốn và thanh khoản, nhất là khi nhu cầu tín dụng của nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng.

Với quy mô tài sản này, VietinBank đã chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có tài sản trên 3 triệu tỷ đồng trở lên, cùng BIDV và Agribank.

Trong khi đó, Agribank cũng cho biết nguồn vốn huy động đến cuối tháng 6 của ngân hàng đã đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng , còn dư nợ cho vay nền kinh tế cũng lần đầu tiên vượt mốc 2 triệu tỷ đồng . Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,13%.

Theo dự báo của Trung tâm phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research), các "ông lớn" Big 4 ngân hàng quốc doanh vẫn tiếp tục nằm trong nhóm nhà băng tăng trưởng ổn định quý II.

Trong đó, VietinBank được dự báo dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế ước tính 13.800 tỷ đồng trong quý II, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 24% so với quý I. Kết quả này được dự báo đưa VietinBank vượt qua Vietcombank trở thành ngân hàng có lợi nhuận cao nhất trong quý.

Động lực tăng trưởng của VietinBank được dự báo đến từ tỷ lệ NIM (biên lãi ròng) duy trì vững chắc, thu nhập ngoài lãi ổn định, chi phí tín dụng giảm nhẹ, dù tỷ lệ nợ xấu có thể nhích lên nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Trong khi đó, Vietcombank được dự báo đạt 12.200 tỷ đồng lợi nhuận trong quý II, tăng 11%, nhờ NIM ổn định trên nền cơ cấu vốn vững chắc và lợi suất tài sản sinh lãi cải thiện. SSI Research đánh giá chất lượng tài sản của Vietcombank vẫn thuộc nhóm tốt nhất hệ thống, với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.