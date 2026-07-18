Lý do lãi suất khó giảm dù tín dụng tăng mạnh

Theo Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn, khi thiếu hụt vốn, lãi suất huy động buộc phải tăng, kéo theo lãi suất cho vay tăng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn lý giải nguyên nhân lãi suất ngân hàng khó giảm sâu. Ảnh: VGP.

Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn đưa ra tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7.

Cụ thể, tại đây, Thống đốc cho biết thời gian vừa qua, NHNN điều hành chính sách lãi suất tương đối "vất vả" do nhu cầu vốn rất cao, trong lúc huy động vốn của nền kinh tế còn eo hẹp.

“Chúng ta tập trung vào tăng trưởng kinh tế, tập trung vào tín dụng, vì vậy khi thiếu hụt vốn thì đương nhiên lãi suất nâng cao. Mà lãi suất huy động đầu vào cao thì lãi suất đầu ra cao, như vậy trực tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh”, Thống đốc chia sẻ.

Theo thống kê của NHNN, tính đến ngày 26/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng , tăng 7,4% so với cuối năm 2025 và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong thời gian qua, NHNN cố gắng giảm bớt áp lực vốn và các ngân hàng xác định không cạnh tranh huy động vốn lẫn nhau để đầu ra hợp lý. Còn vấn đề huy động từ bên ngoài, NHNN hiện tính toán và chắc chắn phải có sự vào cuộc. Bộ Tài chính cũng sẽ căn cứ vào cơ sở đó, căn cứ vào nhu cầu vốn của nền kinh tế, cân đối cùng với NHNN triển khai nội dung này.

Đối với vấn đề cho vay ngoại tệ, NHNN đang nghiên cứu để áp dụng một số đối tượng, nếu nhập khẩu để phục vụ cho đầu tư thì có thể nghiên cứu cho vay ngoại tệ. Cơ quan quản lý tiền tệ cũng đang nghiên cứu xem xét mở rộng đối tượng trong thời gian tới, có thể đưa vào áp dụng vấn đề này.

Về nguồn vốn ngân hàng hiện nay, huy động vốn ngắn hạn lên đến 80%, chỉ có 20% trung dài hạn. Cơ cấu nguồn vốn ngân hàng chủ yếu vẫn để cho vay ngắn hạn, nhưng trên thực tế nhu cầu vay trung dài hạn hiện nay của doanh nghiệp rất lớn. Việc này trong quá trình điều hành, từng tổ chức tín dụng phải có trách nhiệm việc kiểm soát an toàn của chính mình. Vừa hỗ trợ được doanh nghiệp nhưng bảo đảm an toàn hệ thống.

Còn chính sách về nhận tài sản đảm bảo để doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng hoặc trái phiếu riêng lẻ, NHNN cũng đã báo cáo Chính phủ và tới đây sẽ đưa vào một trong những điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức tín dụng. Sẽ cho quyền ngân hàng thương mại được lựa chọn thực hiện dịch vụ quản lý tài sản để phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Hy vọng đây cũng là một kênh để thị trường vốn phát triển, gánh đỡ bớt nhu cầu vốn trung dài hạn của doanh nghiệp.