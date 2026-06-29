Tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng sắp có thay đổi

Chính phủ vừa yêu cầu NHNN nghiên cứu nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng.

Theo thống kê tính đến cuối quý I/2026, tổng số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại 3 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, BIDV, VietinBank) đạt 563.035 tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về việc cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong những quý còn lại nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Đáng chú ý, trong nhóm giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục nghiên cứu nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng.

Mục tiêu của chỉ đạo mới là bổ sung nguồn thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, qua đó tạo điều kiện mở rộng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế nhưng vẫn bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống.

Theo thống kê tính đến cuối quý I/2026, tổng số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại 3 ngân hàng thương mại quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank đạt 563.035 tỷ đồng , tăng tới 39% so với thời điểm cuối năm 2025, tương đương mức tăng ròng hơn 155.000 tỷ chỉ trong một quý.

Trong đó, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với số dư tiền gửi thanh toán của Kho bạc Nhà nước đạt hơn 189.159 tỷ đồng , tăng 39% so với đầu năm. Tiếp theo là BIDV với số dư 188.626 tỷ đồng , tăng 39% và VietinBank xếp thứ ba với 185.250 tỷ đồng tiền gửi, cũng tăng gần 38% so với đầu năm.

Tuy nhiên, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước có yếu tố đặc biệt khi mang tính mùa vụ rõ rệt. Thông thường, nguồn thu ngân sách tập trung vào những tháng đầu năm trong khi giải ngân vốn đầu tư công lại có xu hướng dồn vào nửa cuối năm. Điều này khiến số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thường đạt đỉnh vào quý I và II, trước khi được rút ra phục vụ các dự án đầu tư công vào nửa cuối năm. Tiến độ giải ngân đầu tư công cũng là biến số then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô dòng tiền này theo từng thời điểm.

Dù vậy, nguồn vốn của Kho bạc Nhà nước được đánh giá là nguồn vốn giá rẻ có quy mô lớn đối với các ngân hàng. Lãi suất áp dụng cho tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thường thấp hơn đáng kể so với lãi suất huy động thị trường. Điều này trực tiếp giúp các ngân hàng kéo giảm chi phí vốn đầu vào, từ đó cải thiện biên lãi ròng, chỉ số sinh lời cốt lõi.

Trước đó, tại Thông tư 08/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 22/2019/TT-NHNN về các giới hạn có hiệu lực từ ngày 15/5, NHNN đã cho phép các ngân hàng thương mại được tính thêm 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào tổng nguồn vốn huy động khi tính tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR).

Từ ngày 1/1 đến trước khi quy định này được áp dụng, toàn bộ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước đã bị loại khỏi cấu phần nguồn vốn huy động khi tính tỷ lệ LDR.