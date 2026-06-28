Ngân hàng bơm 270.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp TP.HCM

Nửa đầu năm, ngành ngân hàng TP.HCM đã giải ngân 270.000 tỷ đồng cho hơn 71.000 lượt khách hàng doanh nghiệp. Dư nợ tín dụng đạt 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái.

Dư nợ tín dụng tại TP.HCM đạt 5,5 triệu tỷ đồng sau 6 tháng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đây là thông tin được bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực II (trụ sở tại TP.HCM) cho biết.

Theo bà Liên, ngành ngân hàng luôn xác định doanh nghiệp là người bạn đồng hành, mọi cơ chế, chính sách và giải pháp điều hành đều hướng đến doanh nghiệp và người dân, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp đặc thù, hoạt động cấp tín dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật. Vì vậy, bên cạnh việc chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, ngành ngân hàng vẫn phải bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống.

Trên tinh thần đó, ngành ngân hàng TP.HCM thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Trong năm 2026, có 19 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với tổng quy mô 591.733 tỷ đồng , tăng 14,44% so với năm trước.

Đồng thời, NHNN Khu vực II đã đề nghị các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và chính quyền địa phương cung cấp danh sách các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu rà soát, phản hồi doanh nghiệp theo đúng quy định, làm rõ nguyên nhân hồ sơ vay chưa được chấp thuận hoặc bị từ chối, giúp doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện điều kiện vay vốn.

Các tổ chức tín dụng cũng được khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm tín dụng theo từng nhóm khách hàng, đẩy mạnh số hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh...

Theo bà Liên, các giải pháp trên đã mang lại kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM ước đạt 5,5 triệu tỷ đồng , tăng 6,5% so với cuối năm 2025.

Riêng thông qua các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và các giải pháp hỗ trợ tiếp cận vốn, ngành ngân hàng Khu vực II đã giải ngân khoảng 270.000 tỷ đồng cho hơn 71.000 lượt khách hàng vay vốn.

Song song đó, đơn vị cũng tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề và tham gia các buổi đối thoại với doanh nghiệp tại các địa phương như Tăng Nhơn Phú, Bình Dương, Hạnh Thông, Xóm Chiếu..., góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.

Trong thời gian tới, bà Liên cho biết NHNN Khu vực II sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Hiện cơ quan này cũng đã và đang duy trì kênh tiếp nhận thông tin về nhu cầu vay vốn thông qua các sở, ngành, chính quyền địa phương, đặc khu và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.

Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn có thể phản ánh thông qua các đơn vị này để ngành ngân hàng tiếp nhận, xem xét và hỗ trợ theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế của TP.HCM.