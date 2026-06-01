NHNN đề xuất nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40%

Ngân hàng Nhà nước đề xuất tăng trần vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%, nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và mở rộng vốn vay.

NHNN đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn từ mức 30% hiện tại lên 40%. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Dự thảo sửa đổi Thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là việc NHNN đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn từ mức 30% hiện tại lên 40%.

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn đã được giảm dần từ 40% xuống 37%, tiếp tục hạ về 34% và chính thức áp dụng mức 30% kể từ ngày 1/10/2023. Trong dự thảo mới, Ngân hàng Nhà nước đề xuất đưa tỷ lệ này trở lại mức 40%, tương đương ngưỡng áp dụng giai đoạn 2020-2021.

Đây là một trong những tỷ lệ quan trọng phản ánh mức độ chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và tài sản sinh lời của ngân hàng. Trần tỷ lệ càng cao đồng nghĩa với việc ngân hàng sử dụng nhiều hơn nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho các khoản vay có thời hạn dài, qua đó gia tăng khả năng mở rộng tín dụng trung và dài hạn. Tuy nhiên, việc nới giới hạn sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cũng làm dấy lên những lo ngại nhất định về rủi ro thanh khoản.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi được thực hiện nhằm triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến cơ chế tín dụng, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi quy định về xác định tổng tiền gửi khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi. Cụ thể, ngoài việc loại trừ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước như quy định hiện hành, dự thảo bổ sung quy định cho phép áp dụng một tỷ lệ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Việc bổ sung quy định này nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành, phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường tiền tệ và nhu cầu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Dự thảo cũng quy định bãi bỏ một số nội dung liên quan tại Thông tư số 08/2020/TT-NHNN và Thông tư số 08/2026/TT-NHNN sau khi văn bản mới có hiệu lực.

Nếu được ban hành, các thay đổi trên được kỳ vọng sẽ góp phần tăng dư địa cấp tín dụng của hệ thống ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu Chính phủ đề ra.