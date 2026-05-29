NHNN lên tiếng về chương trình 'đổi vàng mua nhà' của Vinhomes

Theo ước tính, Việt Nam có đến 500 tấn vàng trong dân, có thể tạo ra nguồn vốn xấp xỉ 80 tỷ USD cho nền kinh tế. Ảnh: Thế Bằng - Châu Dương.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông báo về chương trình doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản.

Theo đó, liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được giới thiệu trên các website và báo cáo của Tập đoàn Vingroup, CTCP Vinhomes, NHNN cho biết đã yêu cầu Vinhomes phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật khi triển khai các chương trình về giao dịch bất động sản.

Cụ thể, NHNN yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Pháp lệnh ngoại hối, Nghị định 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP) và pháp luật về kinh doanh bất động sản, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhấn mạnh việc triển khai các chương trình cần tránh gây tác động bất lợi tới thị trường, doanh nghiệp và người dân, đồng thời không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước.

Theo NHNN, quan điểm nhất quán của Đảng và Chính phủ là khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tình trạng găm giữ vàng, chống vàng hóa nền kinh tế, ngăn ngừa đầu cơ và không sử dụng vàng như một phương tiện thanh toán.

Do đó, các hoạt động có liên quan đến vàng luôn được NHNN quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

NHNN cũng cho biết mọi chương trình liên quan đến huy động vốn hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán, trực tiếp hay gián tiếp, do bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào triển khai đều phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan quản lý đồng thời khẳng định sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ tối đa đối với các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến mới thuộc phạm vi quản lý của NHNN, qua đó góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Trước đó vào ngày 25/5, Vinhomes đã công bố triển khai chương trình hợp tác cùng các công ty vàng bạc đá quý (hiện chưa công bố đối tác chính thức) để hỗ trợ khách hàng chuyển hóa nguồn lực vàng thành tiền mặt, rồi dùng tiền đó mua bất động sản của doanh nghiệp.

Sau 3-5 năm, tùy vào biên độ lợi nhuận của bất động sản, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương án. Thứ nhất là tiếp tục nắm giữ bất động sản của Vinhomes. Thứ hai không tiếp tục nắm giữ bất động sản mà nhận lại khoản tiền quy đổi tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi. Đại diện Vinhomes khẳng định công ty sẽ hoàn trả tiền khách hàng "theo giá vàng tại thời điểm sau 5 năm".

Tổng giám đốc Vinhomes Nguyễn Thu Hằng cho biết chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng kể trên chỉ được triển khai sau khi đã nghiên cứu rất kỹ tính khả thi của các nguồn lực, tuân thủ chặt chẽ các quy định về pháp lý và đặc biệt là có đầy đủ phương án quản trị rủi ro. Theo đó, doanh nghiệp đã chủ động mua bảo hiểm giá vàng nhằm chia sẻ rủi ro, ứng phó kịch bản giá cả biến động trong tương lai.

Khách hàng khi tham gia chương trình sẽ được bảo vệ bởi 4 lớp an toàn. Một là, các điều khoản pháp lý chuẩn chỉ, minh bạch. Hai là, bảo hiểm về giá trị, dù giá vàng biến động thế nào, quyền lợi tài chính vẫn được đảm bảo. Ba là, bảo hiểm về nguồn cung vàng vật chất. Bốn là, khách hàng có thể chủ động tham gia gói bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai với ngân hàng để bảo toàn nguồn vốn tuyệt đối.

“Rủi ro duy nhất là chi phí cơ hội có thể phát sinh trong thời hạn hợp đồng nhưng điều này cũng đã được hóa giải bằng cơ chế cho phép chuyển nhượng thoải mái”, bà Hằng nói và nhấn mạnh khách hàng luôn ở thế chủ động, an toàn và chắc thắng trong mọi trường hợp.

Về lo ngại thiếu nguồn cung vàng vật chất khi khách hàng muốn đáo hạn, Tổng giám đốc Vinhomes cho biết doanh nghiệp đã làm việc với các đối tác vàng bạc đá quý để ký cam kết dài hạn về nguồn cung tương ứng với quy mô chương trình. Trong đó, các công ty vàng bạc cam kết đảm bảo nguồn cung tới đâu, Vinhomes mới triển khai chương trình tới đó, không mở rộng vượt quá khả năng kiểm soát rủi ro.