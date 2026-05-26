Dùng vàng mua nhà của Vinhomes thế nào?

Người dân sẽ không dùng vàng mua nhà trực tiếp từ Vinhomes mà sẽ quy đổi vàng qua công ty vàng bạc để lấy tiền mua bất động sản, kèm cơ chế neo giá trị theo vàng sau 5 năm.

Vinhomes vừa công bố triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để tham gia giao dịch bất động sản của doanh nghiệp, sau khi ký hợp tác cùng các công ty vàng bạc đá quý. Theo doanh nghiệp, đây là chính sách nhằm góp phần chuyển hóa lượng vàng nhàn rỗi đang được tích trữ trong dân thành dòng vốn lưu thông linh hoạt hơn cho nền kinh tế.

Ngay sau khi thông tin được công bố, không nhà đầu tư cho rằng đây là chính sách “đổi vàng lấy nhà”. Tuy nhiên, cơ chế thực tế của chương trình phải thông qua bên thứ 3 - là các công ty vàng bạc - trong khi các giao dịch mua bán bất động sản giữa khách hàng và Vinhomes vẫn thực hiện bằng tiền.

Cụ thể, Vinhomes cho biết khách hàng sẽ không giao vàng trực tiếp cho công ty. Thay vào đó, người mua mang vàng tới các công ty vàng bạc đá quý đối tác (hiện chưa công bố chính thức) để quy đổi thành tiền mặt, sau đó dùng tiền để ký hợp đồng mua bất động sản với Vinhomes.

Nói cách khác, Vinhomes vẫn thu tiền như một giao dịch mua bán nhà thông thường. Vai trò của các công ty vàng bạc là thực hiện việc quy đổi vàng sang tiền và hỗ trợ quy đổi ngược nếu khách hàng có nhu cầu sau này.

Ví dụ, nếu khách hàng đang nắm giữ 100 lượng vàng và dùng số tiền quy đổi này để mua nhà. Sau 5 năm, khách hàng có thể lựa chọn phương án tiếp tục giữ bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương giá trị 110 lượng vàng theo giá vàng tại thời điểm đó. Nếu muốn nắm giữ lại vàng, khách hàng sẽ dùng khoản tiền này tới công ty vàng bạc đã ký kết để quy đổi lại thành vàng theo nhu cầu cá nhân.

Toàn bộ quá trình quy đổi vàng sang tiền hoặc ngược lại đều được thực hiện thông qua các công ty vàng bạc đá quý đối tác nhằm đảm bảo giá trị tài sản cho khách hàng cũng như xác minh nguồn gốc hợp pháp của vàng.

Doanh nghiệp cũng cho biết chương trình không nhằm khuyến khích người dân mua vàng mới để đầu tư bất động sản. Chính sách này chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng đã tích trữ vàng từ trước và có nhu cầu chuyển đổi tài sản. Do đó, điều kiện tham gia chương trình là khách hàng phải sở hữu vàng trước ngày 25/4. Giá trị vàng quy đổi cần tương đương tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán thêm bằng tiền mặt.

Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc căn nhà. Bên nhận chuyển nhượng sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ của hợp đồng theo chương trình này. Vinhomes và công ty vàng bạc đá quý sẽ hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Một chuyên gia trong lĩnh vực quản trị rủi ro cho rằng mô hình này tương đối phù hợp với nhóm khách hàng có xu hướng tích sản vàng dài hạn, đúng như thông điệp Vinhomes công bố từ đầu.

“Nếu chỉ cất vàng trong két, tài sản gần như không tạo thêm lợi tức. Trong khi đó, mô hình này giúp người mua vừa có thêm phần giá trị cộng thêm (10% theo cam kết của Vinhomes - PV), vừa có cơ hội hưởng lợi nếu bất động sản tăng giá tốt”, vị chuyên gia nói.

Tuy vậy, với nhóm mua vàng để đầu cơ ngắn hạn hoặc tìm kiếm lợi suất tài chính cao, mức cộng thêm 10% trong 5 năm chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Trong trường hợp giá vàng đi ngang hoặc giảm trong thời gian dài, hiệu quả đầu tư có thể thấp hơn gửi tiết kiệm ngân hàng.

Khi đó, khả năng sinh lời sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mức tăng giá của bất động sản trong thời gian nắm giữ.

Còn về phía doanh nghiệp, vị chuyên gia cho rằng Vinhomes cần có phương án quản trị rủi ro trong trường hợp giá vàng tăng quá mạnh. Chẳng hạn giai đoạn 2020-2025, giá vàng đã tăng hơn 3 lần, vượt xa nhiều kênh đầu tư truyền thống như tiết kiệm, chứng khoán hay bất động sản.

“Nếu kịch bản này lặp lại trong 5 năm tới, áp lực tài chính đối với doanh nghiệp và các đối tác tham gia chương trình sẽ không nhỏ, bởi nghĩa vụ thanh toán cuối cùng được neo theo giá vàng tại thời điểm tất toán”, vị chuyên gia nhận định.

Theo ông, để vận hành mô hình dài hạn, doanh nghiệp và các công ty vàng bạc nhiều khả năng cần có cơ chế phòng ngừa biến động giá vàng, cân đối dòng tiền và kiểm soát rủi ro thị trường, thay vì chỉ đơn thuần triển khai như một chương trình bán hàng thông thường.