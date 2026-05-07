Khách hàng đặc biệt gửi hơn 563.000 tỷ vào các ngân hàng quốc doanh

Báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy dòng tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước đổ vào nhóm ngân hàng quốc doanh lớn nhất Việt Nam tăng gần 39% chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm.

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước mang tính mùa vụ, chủ yếu tập trung gửi vào những tháng đầu năm. Ảnh: Nam Khánh.

Tính đến cuối quý I, tổng số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại 3 ngân hàng thương mại quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank đạt 563.035 tỷ đồng , tăng tới 39% so với thời điểm cuối năm 2025, tương đương mức tăng ròng hơn 155.000 tỷ chỉ trong một quý.

Trong đó, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với số dư tiền gửi thanh toán của Kho bạc Nhà nước đạt hơn 189.159 tỷ đồng , tăng 39% so với đầu năm. Tiếp theo là BIDV với số dư 188.626 tỷ đồng (+39%) và VietinBank xếp thứ ba với 185.250 tỷ đồng tiền gửi, cũng tăng gần 38% so với đầu năm.

Việc Kho bạc Nhà nước lựa chọn gửi tiền tại các ngân hàng quốc doanh không phải ngẫu nhiên. Theo quy định hiện hành, Kho bạc Nhà nước ưu tiên giao dịch với các ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối, đảm bảo các tiêu chí an toàn, quy mô và năng lực thanh toán.

Ngoài yếu tố quy định, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước còn mang tính mùa vụ rõ rệt. Thông thường, nguồn thu ngân sách tập trung vào những tháng đầu năm trong khi giải ngân vốn đầu tư công lại có xu hướng dồn vào nửa cuối năm. Điều này lý giải tại sao số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thường đạt đỉnh vào quý I và II, trước khi được rút ra phục vụ các dự án đầu tư công vào nửa cuối năm. Tiến độ giải ngân đầu tư công do đó là biến số then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô dòng tiền này theo từng thời điểm.

Nguồn vốn của Kho bạc Nhà nước cũng được đánh giá là nguồn vốn giá rẻ có quy mô lớn với các ngân hàng. Lãi suất áp dụng cho tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thường thấp hơn đáng kể so với lãi suất huy động thị trường. Điều này trực tiếp giúp các ngân hàng kéo giảm chi phí vốn đầu vào, từ đó cải thiện biên lãi ròng, chỉ số sinh lời cốt lõi của hoạt động ngân hàng.

Nguồn vốn lớn này cũng được đánh giá là nguồn bổ trợ đáng kể cho thanh khoản ngắn hạn. Trong bối cảnh lãi suất được Ngân hàng Nhà nước định hướng giữ ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế thì dòng tiền vốn từ Kho bạc Nhà nước đóng vai trò quan trọng giúp các ngân hàng quốc doanh không chịu áp lực tăng lãi suất huy động để hút vốn, từ đó chủ động trong điều tiết lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Tính tới cuối quý I, sức mạnh về quy mô tiền gửi cũng đang tạo ra lợi thế cạnh tranh cho nhóm ngân hàng quốc doanh.

Theo đó, tổng số dư tiền gửi khách hàng của BIDV đang đứng đầu hệ thống với hơn 2,14 triệu tỷ đồng , tăng nhẹ gần 0,4% so với đầu năm. Tiếp theo là VietinBank với số dư 1,82 triệu tỷ (+0,2%) và Vietcombank với 1,68 triệu tỷ đồng (+0,5%).