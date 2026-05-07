Ngân hàng số Timo đổi chủ, đổi tên

Kredivo Group (Indonesia) thông báo đã hoàn tất mua lại 100% vốn của Timo, nền tảng ngân hàng số phát triển hợp tác cùng BVBank.

Ngân hàng số Timo chính thức đổi chủ. Ảnh: Timo.

Trong thông báo mới nhất, Kredivo Group cho biết đã hoàn tất thương vụ mua lại 100% cổ phần Ngân hàng Kỹ thuật số Timo - nền tảng ngân hàng số đầu tiên của Việt Nam, trong bước đi mở rộng quy mô tại thị trường Đông Nam Á.

Sau giao dịch, hai cổ đông chiến lược cũ của Timo là Phoenix Holdings và VinaCapital sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phần thiểu số tại pháp nhân mới.

Ông Henry Nguyễn, Chủ tịch Phoenix Holdings và ông Don Lam, Tổng giám đốc VinaCapital, cùng ông Brook Taylor, Giám đốc mảng quản lý tài sản VinaCapital sẽ tham gia HĐQT của Kredivo Việt Nam.

Về mặt thương hiệu, Timo sẽ tiếp tục vận hành độc lập với tên gọi riêng, đóng vai trò chi nhánh ngân hàng số của Kredivo tại Việt Nam. Trong khi đó, mảng tín dụng tiêu dùng hiện hữu của Kredivo Việt Nam sẽ được đổi tên thành Timo Credit. Đội ngũ quản lý hiện tại của Kredivo Việt Nam sẽ điều hành toàn bộ hoạt động chung.

Thành lập năm 2015, Timo được phát triển với sự hợp tác của BVBank và được xem là thương hiệu ngân hàng số có độ nhận diện cao tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ từ mở tài khoản, thanh toán tức thời đến tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn.

Kredivo hiện hoạt động tại Indonesia, Việt Nam và Thái Lan, sở hữu danh mục gồm các mảng tín dụng tiêu dùng (Kredivo), ngân hàng số (Krom tại Indonesia, Timo tại Việt Nam) và tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (GajiGesa). Tập đoàn được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư tên tuổi như Ngân hàng Mizuho, Amazon, Square Peg Capital và Mirae Asset.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất khu vực, thu hút ngày càng nhiều làn sóng đầu tư vào lĩnh vực fintech và ngân hàng số.