Shopee, TikTok Shop, Lazada thâu tóm 99% thị trường khu vực

Báo cáo vừa công bố của công ty tư vấn Momentum Works cho biết 3 nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) của các tập đoàn công nghệ lớn ở châu Á là Shopee, Lazada và TikTok Shop hiện thâu tóm đến 99% thị phần thị trường mua sắm trực tuyến tại các quốc gia thành viên ASEAN trong năm 2025, theo Nikkei Asia.

Shopee là sàn TMĐT có nguồn gốc từ Singapore, ra đời năm 2015 dưới sự phát triển của Tập đoàn Sea Limited, trong khi Lazada thuộc Alibaba và TikTok Shop do ByteDance sở hữu đều là các nền tảng đến từ Trung Quốc.

Trong khi đó, các doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn như Sendo của Việt Nam và Bukalapak của Indonesia đang ngày càng bị đẩy ra rìa, dần rút khỏi mảng hàng hóa vật lý khi những đối thủ lớn hơn tận dụng nội dung video và trí tuệ nhân tạo (AI) để hút người tiêu dùng và mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường.

Ông Jianggan Li, CEO Momentum Works nhận định tại buổi công bố báo cáo: “Các ông lớn đang tiếp tục củng cố quyền lực và cạnh tranh trực diện với nhau, trong khi doanh nghiệp nhỏ hơn từ các sàn TMĐT đến các đơn vị logistics, đang nối đuôi rút khỏi thị trường".

Trong năm 2025, Shopee tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu như cùng kỳ năm trước, với thị phần khoảng 50% hoặc cao hơn tại các nền kinh tế lớn trong khối ASEAN gồm 11 thành viên.

Báo cáo của Momentum Works cũng thống kê doanh số TMĐT theo tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) của các nền tảng phục vụ Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Singapore, Malaysia và Indonesia. Trong đó, Shopee ghi nhận GMV đạt 83,2 tỷ USD trong năm ngoái, tăng từ mức 66,8 tỷ USD của năm 2024.

TikTok Shop tiếp tục đứng thứ 2 với doanh số 45,6 tỷ USD trong năm 2025, gấp đôi mức 22,6 tỷ USD của năm liền trước và là nền tảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các đối thủ. Lazada giữ vị trí thứ 3 với doanh số 18 tỷ USD , gần như không thay đổi so với năm 2024.

Xét theo từng thị trường, Thái Lan ghi nhận tăng trưởng doanh số trực tuyến qua các sàn TMĐT lên tới 52% so với cùng kỳ, trong khi Malaysia đạt 48%, đều cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng chung của ASEAN là 23%.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho rằng AI đang nổi lên như một nhân tố có thể tái định hình toàn bộ lĩnh vực TMĐT, từ việc tiết kiệm thời gian sản xuất nội dung bán hàng đến cách thức kích thích nhu cầu mua sắm. “Khi các nền tảng nắm giữ những đòn bẩy then chốt như lưu lượng truy cập, công cụ và trải nghiệm người dùng, họ nhiều khả năng đóng vai trò trung tâm trong cách AI được phát triển và ứng dụng trên toàn hệ sinh thái”, báo cáo nêu.

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo công nghệ này cũng có thể làm xáo trộn các khoản đầu tư vào hạ tầng như studio sản xuất, do khả năng tạo ra nội dung mà không cần quay phim thực tế của AI.

Theo Momentum Works, xu hướng nội dung nói trên được thúc đẩy mạnh bởi sự trỗi dậy nhanh chóng của TikTok Shop và việc Shopee tăng đầu tư vào mảng này. Hai nền tảng này đã tạo ra khoảng 49,7 tỷ USD doanh số, trong tổng GMV 157,6 tỷ USD của toàn khu vực trong năm ngoái.

Nhằm gia tăng mức độ gắn kết của người tiêu dùng, nhiều sàn lớn đã đẩy mạnh trợ giá, voucher và các chương trình giảm giá do chính doanh nghiệp, nhà bán hàng và thương hiệu cùng tài trợ. Đồng thời, họ cũng nắm ảnh hưởng lớn đối với các doanh nghiệp logistics đang phụ thuộc vào TMĐT để duy trì hoạt động.

Bên cạnh các thông tin về TMĐT, Nikkei Asia cũng nêu một diễn biến liên quan, khi J&T Express, doanh nghiệp logistics niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) và hiện là đối tác giao hàng của TikTok Shop, công bố tổng sản lượng bưu kiện trong quý I vừa qua tăng 26% so với cùng kỳ, trong đó Đông Nam Á là khu vực tăng trưởng đặc biệt mạnh.

Theo ông Charles Hou, Phó chủ tịch tập đoàn J&T Express, doanh nghiệp đã tận dụng tốt các cơ hội tăng trưởng trong khu vực này và cả những thị trường khác, đồng thời tiếp tục củng cố hạ tầng. Nhìn nhận mức tăng nhanh của sản lượng bưu kiện, vị này cho rằng năng lực mở rộng thị trường và vận hành của công ty đang ngày càng cải thiện.