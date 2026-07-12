Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người mua bán vàng miếng lưu ý điều này

NHNN Chi nhánh Khu vực 1 (Hà Nội) khuyến cáo người dân chỉ mua bán vàng miếng tại các ngân hàng, doanh nghiệp được cấp phép và thanh toán qua tài khoản với giao dịch từ 20 triệu.

Người dân được khuyến cáo chỉ mua bán vàng miếng tại các điểm được cấp phép. Ảnh: Việt Linh.

Trong thông báo mới phát đi, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 1 (Hà Nội) cho biết thời gian qua cơ quan này đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, cơ quan thuế và Sở Công Thương thành phố tăng cường thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số doanh nghiệp vi phạm các quy định về phòng, chống rửa tiền, chế độ báo cáo, quản lý địa điểm kinh doanh vàng miếng cũng như quy định về hóa đơn và thuế.

Trước thực tế này, NHNN khuyến cáo người dân chỉ thực hiện mua, bán vàng miếng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng. Theo quy định hiện hành, việc mua bán vàng miếng ngoài hệ thống được cấp phép là không đúng quy định pháp luật và có thể bị xử lý.

Bên cạnh đó, với các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày, khách hàng phải thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng của mình và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ công tác quản lý và phòng chống rửa tiền.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 1, việc người dân giao dịch đúng địa điểm được cấp phép không chỉ giúp hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật mà còn góp phần tăng hiệu quả quản lý thị trường vàng, phòng ngừa các hành vi gian lận và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo danh sách được NHNN công bố đến hết quý I/2026, trên địa bàn Hà Nội có 22 ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, gồm: Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, SeABank, VPBank, MSB, SHB, TPBank, VietABank, SCB, Sacombank, Vikki Bank, Eximbank, VietBank, ACB, Nam A Bank, HDBank, OCB và BVBank.

STT Tên ngân hàng Số lượng địa điểm kinh doanh 1 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 5 2 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 4 3 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 6 4 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (bán vàng để tham gia quản lý thị trường vàng theo chỉ đạo của NHNN tại các địa điểm của CT TNHH MTV Vàng bạc đá quý VietinBank) - 5 Ngân hàng TMCP Quân đội 20 6 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 1 7 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 1 8 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 22 9 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 8 10 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 6 11 Ngân hàng TMCP Tiên Phong 39 12 Ngân hàng TMCP Việt Á 2 13 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 4 14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 56 15 Ngân hàng TNHH MTV số VIKKI 17 16 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 31 17 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín 1 18 Ngân hàng TMCP Á Châu 51 19 Ngân hàng TMCP Nam Á 8 20 Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM 20 21 Ngân hàng TMCP Phương Đông 5 22 Ngân hàng TMCP Bản Việt 1

Ngoài ra, người dân cũng có thể giao dịch tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng được NHNN cấp phép theo quy định, gồm SJC miền Bắc, PNJ Hà Nội, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Kim Tín Hà Nội và một số doanh nghiệp được cấp phép khác.

STT Tên doanh nghiệp Số lượng địa điểm kinh doanh 1 Chi nhánh CT TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) miền Bắc 4 2 Chi nhánh CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) Hà Nội 34 3 CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 21 4 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASEAN 4 5 CTCP Đầu tư và Kinh doanh Vàng VN 1 6 Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu 4 7 CT TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 3 8 Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý 3 9 Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải 14 10 Công ty TNHH Tập đoàn Vàng bạc đá quý Kim Tín - Chi nhánh Hà Nội 1 11 Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 1