Người mua vàng hồi đầu năm giờ ra sao?

Từ chuỗi phiên liên tiếp lập đỉnh lịch sử đầu năm đến cú lao dốc hàng chục triệu đồng chỉ sau vài tháng, giá vàng đã đưa nhà đầu tư đi qua đủ cung bậc cảm xúc chỉ sau 6 tháng.

Sáu tháng đầu năm 2026 chứng kiến một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất của thị trường vàng trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Hồng Nhung.

6 tháng đầu năm nay là một trong những giai đoạn biến động dữ dội nhất của thị trường vàng trong nước nhiều năm trở lại đây. Chỉ trong nửa năm, nhà đầu tư liên tục trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược, từ hưng phấn khi giá vàng liên tiếp lập đỉnh lịch sử đến hoang mang khi kim loại quý lao dốc hàng chục triệu đồng mỗi lượng chỉ trong thời gian ngắn.

Diễn biến này không chỉ xóa sạch thành quả tăng giá trước đó mà còn khiến không ít người mua ở vùng đỉnh phải gánh khoản thua lỗ rất lớn.

"Chuyến tàu lượn" giá vàng

Giá vàng miếng SJC khởi đầu năm 2026 với mức bán ra gần 153 triệu đồng/lượng. Từ vùng giá này, thị trường nhanh chóng bước vào chu kỳ tăng "nóng" khi giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh, thị trường trong nước cũng thường xuyên rơi vào cảnh thiếu vàng, có tiền cũng không mua được vàng. Diễn biến này đưa giá vàng miếng nhanh chóng lập đỉnh lịch sử ở mốc 191,3 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1, tương đương mức tăng gần 40 triệu đồng chỉ sau chưa đầy một tháng.

Tuy nhiên, đà tăng "nóng" không kéo dài lâu. Chỉ sau vài phiên giao dịch, giá vàng bất ngờ đảo chiều và lao dốc mạnh xuống khoảng 166 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 2, cuốn bay phần lớn thành quả tăng trước đó.

Sau cú điều chỉnh mạnh, lực cầu quay trở lại giúp giá vàng hồi phục nhanh. Đến phiên giao dịch đầu tháng 3, giá vàng miếng SJC một lần nữa tiến sát đỉnh cũ khi được giao dịch ở mức 190,9 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, đây cũng là thời điểm đánh dấu sự đảo chiều của một chu kỳ tăng kéo dài trước đó.

Kể từ khi chiến sự tại Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, giá vàng thế giới liên tục lao dốc, kéo giá vàng trong nước bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu với nhịp giảm diễn ra liên tục. Trong suốt giai đoạn tháng 3-4-5, biểu đồ giá vàng trong nước chỉ giữ xu hướng đi xuống. Giá vàng lần lượt đánh mất các cột mốc quan trọng 180 triệu/lượng (19/3); 170 triệu/lượng (23/3), rồi về dưới 160 triệu đồng/lượng (28/5), 150 triệu/lượng (9/6) và chỉ một ngày sau tiếp tục xuyên thủng ngưỡng 140 triệu đồng/lượng.

Đến phiên giao dịch ngày 11/6, giá vàng trong nước chính thức thiết lập vùng đáy của năm khi chỉ còn giao dịch quanh 136 triệu đồng/lượng.

Tính từ đỉnh lịch sử gần 191,3 triệu đồng/lượng xuống vùng đáy 136 triệu đồng, giá vàng trong nước đã mất gần 56 triệu đồng, tương đương mức giảm ròng hơn 29% chỉ trong khoảng 5 tháng. Đây là mức điều chỉnh rất mạnh đối với một tài sản vốn được nhiều người coi là kênh tích trữ an toàn.

Đối với người mua vàng, thiệt hại thực tế còn lớn hơn khi phải chịu thêm mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán do các doanh nghiệp đưa ra. Tại thời điểm ngày 11/6, mức chênh lệch này lên tới 5 triệu đồng/lượng. Điều đó đồng nghĩa, nếu mua ở vùng đỉnh rồi bán ra tại vùng đáy, nhà đầu tư có thể mất tới khoảng 60 triệu đồng cho mỗi lượng vàng nắm giữ.

Ngay cả những trường hợp bán ra sớm hơn cũng phải chấp nhận khoản lỗ đáng kể. Nếu mua ở vùng đỉnh trên 191 triệu đồng/lượng rồi bán khi giá còn khoảng 170 triệu đồng/lượng, mức lỗ thực tế cũng lên tới 24 triệu đồng/lượng.

"CHUYẾN TÀU LƯỢN" CỦA GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHỈ SAU NỬA NĂM Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 15/1 21/1 28/1 29/1 2/2 5/2 23/2 2/3 19/3 23/3 28/5 9/6 10/6 11/6 12/6 17/6 3/7 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 161.5 171.3 178.1 188.3 163 177.2 181.6 187.9 175.4 166 156 138.8 133.3 131 142.4 149.8 148.4 Giá bán

152.8 163.5 173.3 180.6 191.3 166 180.2 184.6 190.9 178.4 169 159 143.8 138.3 136 145.4 151.8 151.4

Một nhóm nhà đầu tư chịu ảnh hưởng đáng kể khác là những người mua vàng trong dịp vía Thần Tài vào mùng 10 tháng Giêng Âm lịch (tức 26/2 Dương lịch). Thời điểm này, giá vàng trong nước phổ biến dao động quanh vùng 185 triệu đồng/lượng.

Nếu kịp chốt lời khi giá lên gần 191 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 3, người mua vẫn có thể thu về khoản lãi khoảng 3 triệu đồng/lượng sau khi trừ chênh lệch giá mua - bán. Tuy nhiên, với những người tiếp tục nắm giữ đến nay, khoản lợi nhuận nhỏ nhanh chóng bị xóa sạch khi thị trường bước vào chu kỳ giảm sâu.

Không chỉ vàng miếng SJC, vàng nhẫn tròn trơn ép vỉ cũng ghi nhận diễn biến gần như tương đồng. Trong phần lớn thời gian của 6 tháng đầu năm nay, giá bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn dao động tương đương với vàng miếng SJC. Cả vùng đỉnh, vùng đáy cũng như biên độ giảm giá của 2 mặt hàng gần như không khác biệt, khiến nhà đầu tư nắm giữ vàng nhẫn cũng phải đối mặt với mức thua lỗ tương tự.

Giá vàng sẽ ra sao trong 6 tháng cuối năm

Nói với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Giảng viên Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam, nhận định sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, giá vàng trong nước nhiều khả năng bước vào trạng thái dao động tích lũy thay vì sớm hình thành một xu hướng tăng mới.

Theo chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng có khả năng dao động chủ yếu trong vùng 135-155 triệu đồng/lượng. Dù thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp hồi phục kỹ thuật, các yếu tố nền tảng hiện chưa đủ mạnh để tạo ra một chu kỳ tăng bền vững như giai đoạn đầu năm.

Tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Giảng viên Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT.

Theo chuyên gia tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam, kịch bản giá vàng quay trở lại vùng 170 triệu đồng/lượng hoàn toàn có thể xảy ra nếu giá vàng thế giới phục hồi mạnh.

Tuy nhiên, để tái lập vùng đỉnh gần 190 triệu đồng/lượng như hồi tháng 3 sẽ cần đồng thời nhiều điều kiện thuận lợi hơn, bao gồm việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang chu kỳ cắt giảm lãi suất với tốc độ nhanh, đồng USD suy yếu đáng kể và xuất hiện thêm những cú sốc địa chính trị đủ lớn để thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn.

"Những điều kiện đó hiện chưa thực sự rõ ràng", Tiến sĩ Lê Hồng Hạnh nhận định.

Ở góc độ quản trị tài sản, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng diễn biến lao dốc của giá vàng từ tháng 4 đến nay là lời nhắc nhở rõ ràng với nhà đầu tư rằng không có loại tài sản nào chỉ tăng mà không có những chu kỳ điều chỉnh.

Theo ông, với thị trường vàng Việt Nam, nơi còn tồn tại nhiều đặc thù về cơ chế quản lý, nguồn cung và mức chênh lệch giá mua - bán thì rủi ro của nhà đầu tư không chỉ đến từ biến động của giá vàng thế giới mà còn xuất phát từ chính các yếu tố nội tại của thị trường trong nước.

Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên phân bổ khoảng 5-10% tổng tài sản vào vàng với vai trò phòng ngừa rủi ro, thay vì coi đây là kênh đầu tư chủ lực. Phần tài sản còn lại nên được đa dạng hóa vào các kênh như tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng, cổ phiếu giá trị và chứng chỉ quỹ phù hợp với khẩu vị rủi ro cũng như mục tiêu tài chính của từng cá nhân.

Về triển vọng giá vàng thế giới, nhiều tổ chức uy tín đã đưa ra các dự báo quan trọng. Trong đó Goldman Sachs duy trì mục tiêu giá vàng ở mức 5.400 USD /ounce vào cuối năm 2026. Morgan Stanley đưa ra kịch bản cơ sở quanh 4.800 USD /ounce vào quý IV/2026. Financial Times khảo sát hàng loạt nhà phân tích tài chính của Phố Wall cho thấy mức dự báo đồng thuận với giá vàng vào cuối năm nay là 4.610 USD /ounce.