Sacombank có tổng giám đốc mới

Sacombank vừa chính thức bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Tổng giám đốc sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Loic Faussier trở thành tân Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 10/7. Ảnh: STB.

HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông sở hữu hai bằng thạc sĩ, gồm Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam như Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó tổng giám đốc VIB, Tổng giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban điều hành LPBank.

Ông gia nhập Sacombank từ tháng 3 năm nay, lần lượt đảm nhiệm cương vị Phó tổng giám đốc, rồi quyền Tổng giám đốc, ông Loic Faussier tập trung vào kiện toàn công tác quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường quản trị rủi ro và tuân thủ theo thông lệ quốc tế cho nhà băng này.

Kết thúc quý I, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Sacombank đạt 2.106 tỷ đồng , giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận của Sacombank sụt giảm mạnh là do nhà băng này tiếp tục gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Trong quý I, ngân hàng đã trích lập dự phòng tới hơn 2.000 tỷ đồng , cao hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Khoản dự phòng lớn đã “ăn mòn” đáng kể kết quả kinh doanh cốt lõi, kéo lợi nhuận thực tế giảm sâu so với ước tính ban đầu.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 859.600 tỷ đồng , giảm hơn 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 626.960 tỷ, gần như đi ngang, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 600.789 tỷ, cũng giảm nhẹ so với đầu năm.