Con trai - con gái ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Ông Nguyễn Đức Thụy hiện là Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank. Ảnh: STB.

Theo đó, HĐQT Sacombank đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) giữ chức Trợ lý HĐQT thuộc Văn phòng Quản trị. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Mỹ Anh (sinh năm 2001) cũng được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng giám đốc, cũng thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 4/6.

Hiện nay, ông Loic Faussier đang giữ vị trí quyền Tổng giám đốc Sacombank, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng kể từ tháng 4, thay cho ông Nguyễn Đức Thụy, vừa qua được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy, trước đó, ông Thái đã được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX).

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Anh là con gái ông Nguyễn Đức Thụy. Bà hiện giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Thaispace và đang sở hữu 5% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 của Công ty Chứng khoán LPBS, ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Thị Mỹ Anh mỗi người cũng đang nắm giữ 15% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

Liên quan tới Sacombank, nhà băng này cũng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản với Công ty Chứng khoán LPBank.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính, trong đó tập trung vào các giải pháp quản lý tài sản dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu đầu tư và hoạch định tài chính dài hạn.

Không chỉ thay đổi trong dàn lãnh đạo, trong thời gian gần đây, nhà băng này ghi nhận một loạt thay đổi từ cơ cấu tổ chức cho tới nhận diện thương hiệu. Mới nhất, ngân hàng đã chính thức đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc. Những thay đổi này diễn ra khi nhà băng này bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy vào ban lãnh đạo.

Tại Sacombank, ông Thụy đang thực hiện hàng loạt động thái tái cấu trúc. Trong đó, bộ máy kinh doanh của ngân hàng đã được tinh gọn từ 12 khối nghiệp vụ xuống còn 9 khối, cơ cấu nhân sự chuyển dịch theo hướng tăng cường lực lượng kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 860.000 tỷ đồng ; số dư huy động đạt 776.335 tỷ; và dư nợ tín dụng đạt 626.960 tỷ đồng . Ngân hàng hiện có hơn 535 điểm giao dịch tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Năm 2026, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 8.100 tỷ đồng ; tổng tài sản dự kiến vượt mốc 1 triệu tỷ; dư nợ tín dụng dự kiến đạt 699.400 tỷ hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao; tổng huy động vốn dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng ; và tỷ lệ nợ xấu nội bảng dự kiến giảm xuống dưới 5%.