Sacombank 'bắt tay' LPBS

Sacombank vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản với Công ty Chứng khoán LPBank.

Trụ sở hiện tại của Sacombank tại TP.HCM. Ảnh: STB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) và CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính, trong đó tập trung vào các giải pháp quản lý tài sản dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu đầu tư và hoạch định tài chính dài hạn. Việc hợp tác hướng tới kết nối các dịch vụ ngân hàng và chứng khoán, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nhiều sản phẩm tài chính trên cùng một hệ sinh thái.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó tổng giám đốc Sacombank, cho biết hợp tác với LPBS là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính của ngân hàng, đồng thời mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn tới.

Về phía LPBS, Tổng giám đốc Hoàng Việt Anh nhận định trong bối cảnh thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay đã vượt mốc 5.000 USD thì nhu cầu quản lý tài chính cá nhân cũng gia tăng và đòi hỏi ngày càng cao. Theo ông, hợp tác giữa hai đơn vị sẽ góp phần đa dạng hóa các giải pháp tài chính dành cho nhóm khách hàng có nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 860.000 tỷ đồng ; số dư huy động đạt 776.335 tỷ; và dư nợ tín dụng đạt 626.960 tỷ đồng . Ngân hàng hiện có hơn 535 điểm giao dịch tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ông Nguyễn Đức Thụy hiện là Phó chủ tịch HĐQT Sacombank. Ảnh: LPB.

Năm 2026, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 8.100 tỷ đồng ; tổng tài sản dự kiến vượt mốc 1 triệu tỷ; dư nợ tín dụng dự kiến đạt 699.400 tỷ hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao; tổng huy động vốn dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng ; và tỷ lệ nợ xấu nội bảng dự kiến giảm xuống dưới 5%.

Thời gian gần đây, nhà băng này ghi nhận một loạt thay đổi từ cơ cấu tổ chức cho tới nhận diện thương hiệu. Mới nhất, nhà băng này đã chính thức đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc.

Những thay đổi này diễn ra khi ngân hàng bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy vào ban lãnh đạo, hiện giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT.

Tại Sacombank, ông Thụy đang thực hiện hàng loạt động thái tái cấu trúc. Trong đó, bộ máy kinh doanh của ngân hàng đã được tinh gọn từ 12 khối nghiệp vụ xuống còn 9 khối, cơ cấu nhân sự chuyển dịch theo hướng tăng cường lực lượng kinh doanh.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán LPBank nằm trong hệ sinh thái của Ngân hàng LBank, nơi ông Thụy từng có thời gian dài gắn bó với vai trò Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp này hiện có tổng tài sản hơn 30.000 tỷ đồng . Nhà môi giới chứng khoán này cũng đang thực hiện thương vụ IPO với mức định giá hơn 42.000 tỷ.