Sacombank thông báo 'siết' tài sản đảm bảo của một 'đại gia' địa ốc

Tài sản bảo đảm bị Sacombank thu giữ gồm 507 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các thửa đất thuộc dự án Viva City tại KDC - DV Giang Điền.

Ngày 25/5, Sacombank đã ra quyết định về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu liên quan CTCP Đầu tư LDG. Tài sản bảo đảm gồm 507 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các thửa đất thuộc dự án Viva City tại KDC - DV Giang Điền (Khu A) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom (cũ), tỉnh Đồng Nai do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp.

Thời hạn sử dụng bất động sản đến hết 1/12/2066. Thời gian thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm dự kiến diễn ra trong giai đoạn 5-25/6.

Đáng chú ý, CTCP Đầu tư LDG là một trong những doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất khá lớn ở khu vực phía Nam. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm nay, lượng tiền mặt của doanh nghiệp này gần như cạn kiệt, chỉ còn dưới 5 tỷ đồng .

Trong quý I, doanh nghiệp bất động sản này cũng không ghi nhận bất kỳ đồng doanh thu nào. Tính từ quý III/2023 đến nay, doanh nghiệp đã có tới 6 quý trắng doanh thu. Ngược lại, công ty còn phát sinh các khoản hàng bán bị trả lại gần 10 tỷ đồng quý I, khiến doanh thu thuần ghi nhận mức âm gần 10 tỷ đồng . Cũng trong quý gần nhất, nhà phát triển bất động sản này báo lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng .

Tính đến thời điểm 31/3, tổng tài sản của LDG đạt hơn 8.000 tỷ đồng , tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp chỉ còn gần 5 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức hơn 1.600 tỷ đồng đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu là khoản tiền gửi kỳ hạn trị giá gần 1.561 tỷ đồng đã bị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ tài chính của công ty. Khoản tiền này hiện được chuyển sang mục tài sản ngắn hạn khác trên báo cáo tài chính.