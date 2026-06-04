Sacombank và LPBS ký kết hợp tác, gia tăng tiện ích cho khách hàng

Ngày 3/6, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) và Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Cú bắt tay này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai định chế tài chính hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó tổng giám đốc Sacombank (trái) và ông Hoàng Việt Anh - Tổng giám đốc LPBS (phải) thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký kết trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi bên, nhằm tạo nên chuỗi dịch vụ tài chính liền mạch, nơi khách hàng có thể tiếp cận đồng thời sản phẩm ngân hàng, đầu tư chứng khoán và quản lý tài sản trong một trải nghiệm, thuận tiện và hiệu quả. Đáng chú ý, thỏa thuận đặt trọng tâm vào việc phát triển giải pháp quản lý tài sản toàn diện (wealth management) dành cho phân khúc khách hàng cá nhân cao cấp và khách hàng ưu tiên của hai bên. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu ngày càng cao về hoạch định tài chính dài hạn, đầu tư đa lớp tài sản và tư vấn chiến lược.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó tổng giám đốc Sacombank - cho biết: “Thị trường tài chính đang thay đổi nhanh, đòi hỏi tổ chức phải chủ động kết nối để mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Việc hợp tác LPBS là bước đi chiến lược của Sacombank nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ theo hướng tích hợp, đồng bộ hơn, qua đó nâng cao trải nghiệm và hiệu quả sử dụng dịch vụ tài chính, đồng thời mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn tới”.

Trong khi đó, ông Hoàng Việt Anh - Tổng giám đốc LPBS - chia sẻ: “Trong bối cảnh thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện vượt mốc 5.000 USD , mở ra kỷ nguyên mới về nhu cầu tài chính cá nhân, do đó yêu cầu quản lý tài sản của thị trường đòi hỏi ngày càng cao. Sự hợp tác giữa Sacombank và LPBS là cơ hội để chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện cho nhóm khách hàng cao cấp này”.

Thỏa thuận mở ra cơ hội hợp tác phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng hai bên.

Sacombank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu trong năm 2025 khi có tổng huy động đạt hơn 837.000 tỷ đồng , tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 626 nghìn tỷ đồng và tổng tài sản đạt gần 918.000 tỷ đồng , thuộc top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn bậc nhất Việt Nam. Đặc biệt, Sacombank được vinh danh ở vị trí 336 trong bảng xếp hạng Banking 500 mới nhất của Brand Finance, minh chứng cho uy tín thương hiệu và năng lực cạnh tranh được khẳng định trên trường quốc tế.

Ngân hàng hiện sở hữu mạng lưới hơn 535 điểm giao dịch tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cùng 4 công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính chuyên biệt. Việc ký kết hợp tác toàn diện với LPBS giúp Sacombank thực hiện bước đi chiến lược vào thị trường chứng khoán, hoàn thiện chuỗi dịch vụ tài chính và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Trong giai đoạn 2023-2025, khẳng định vị thế tăng trưởng đầu ngành, LPBS bứt phá vào top 10 công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn trên thị trường, với tổng tài sản vượt 30.000 tỷ đồng . Đáng chú ý, tại đại hội đồng cổ đông năm 2026, LPBS công bố kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 160% so với cùng kỳ. Đồng thời, công ty cũng chia sẻ kế hoạch triển khai IPO ngay trong quý II/2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Ông Hà Văn Trung - Phó tổng giám đốc thường trực Sacombank (trái) và ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBS (phải) trao hoa kỷ niệm, mừng thành công của lễ ký kết.

Việc ký kết hợp tác toàn diện giữa Sacombank và LPBS không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới mà còn được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam.