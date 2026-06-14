Sacombank chính thức dời trụ sở chính về tòa nhà ThaiSquare

Sau khi đổi tên thương mại và nhận diện thương hiệu, Sacombank tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chuyển trụ sở chính về tòa nhà ThaiSquare The Merit tại trung tâm TP.HCM.

Logo của ngân hàng Sacombank được đặt tại tòa nhà ThaiSquare The Merit. Ảnh: Thảo Liên.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố thông tin xác nhận kế hoạch di dời trụ sở chính sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Trước đó, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng (thuộc Ngân hàng Nhà nước) đã có quyết định chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank.

Theo đó, ngân hàng sẽ rời trụ sở hiện tại ở số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM sang địa điểm mới tại số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM, thuộc tòa nhà ThaiSquare The Merit.

Lý giải về quyết định này, ban lãnh đạo Sacombank cho biết trụ sở hiện hữu không nằm trong khu vực lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Vì vậy, việc chuyển trụ sở được xem là bước đi cần thiết nhằm phù hợp với định hướng phát triển mới, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu.

Theo tìm hiểu, ThaiSquare The Merit là tòa nhà văn phòng mới đi vào hoạt động thời gian gần đây và hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều đơn vị thành viên thuộc Thaigroup, doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi ông Nguyễn Đức Thụy, người hiện tại là Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank. Trước đó, đây cũng từng là địa điểm đặt Văn phòng hội sở phía Nam và Chi nhánh TP.HCM của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Tòa nhà có quy mô 19 tầng nổi, với tổng diện tích sàn văn phòng khoảng 12.000 m2.

Động thái chuyển trụ sở diễn ra không lâu sau khi Sacombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín" thành "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc" kể từ ngày 1/6.

Theo ngân hàng, tên gọi mới vẫn kế thừa các giá trị cốt lõi của thương hiệu Sacombank, đồng thời phản ánh định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, "Sài Gòn" đại diện cho tinh thần năng động, tiên phong và hội nhập; "Tài" thể hiện năng lực tài chính và sự chuyên nghiệp; còn "Lộc" mang ý nghĩa thịnh vượng, phát triển bền vững.

Sacombank khẳng định việc thay đổi tên thương mại không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, ngân hàng này cũng đã công bố bộ nhận diện thương hiệu mới với logo nền xanh dương, chữ màu vàng ánh kim. Đây là lần thay đổi logo thứ 6 kể từ khi thành lập và được Sacombank xem là một bước đi chiến lược trong quá trình tái định vị thương hiệu.

Những thay đổi liên tiếp về nhận diện và tổ chức diễn ra trong bối cảnh Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức quyền Tổng giám đốc từ ngày 23/12/2025. Cùng thời điểm, một số nhân sự cấp cao từng công tác tại LPBank cũng được ghi nhận chuyển sang làm việc tại ngân hàng này.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng , tăng 6,2% so với kết quả thực hiện năm 2025 nhưng thấp hơn đáng kể so với kế hoạch 14.650 tỷ đồng được đưa ra cho năm trước.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản thêm 10%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng . Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 699.400 tỷ đồng , tăng 12% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp; tổng huy động vốn dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng , tăng 10%, trong khi tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát dưới 5%.