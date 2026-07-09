Chính phủ duyệt bơm gần 30.000 tỷ cho Agribank tăng vốn

Số vốn điều lệ này sẽ được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đầu tư bổ sung trong giai đoạn 2025-2027. Khi hoàn tất, tổng số vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng lên 81.328 tỷ đồng.

Sau khi được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đầu tư bổ sung, vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng lên 81.328 tỷ đồng. Ảnh: Agribank.

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025-2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2027, với số tiền 29.690 tỷ đồng .

Cụ thể, trong năm 2026 sẽ bổ sung vốn điều lệ cho Agribank là 9.525 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương đã được Quốc hội phê duyệt; năm 2027 tiếp tục bố trí 20.165 tỷ đồng để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, quy mô vốn điều lệ của Agribank là 51.638 tỷ đồng . Sau khi được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ, tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng Nông nghiệp sẽ tăng lên 81.328 tỷ đồng .

QUY MÔ VỐN ĐIỀU LỆ AGRIBANK Nguồn: Agribank. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kế hoạch 2026 Kế hoạch 2027 Vốn điều lệ tỷ đồng 30591 30710 34328 34447 41269 51638 51638 61163 81328

Theo Agribank, tính đến ngày 15/6, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng , trong đó tiền gửi dân cư chiếm 75% tổng nguồn vốn.

Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 2 triệu tỷ đồng , Agribank tiếp tục cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng , chiếm 64,9% tổng dư nợ.

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ sẽ góp phần nâng cao vị thế của Agribank, giúp nhà băng này bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực Basel II nâng cao, Basel III; phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị.