Agribank, BIDV, ACB ra thông báo quan trọng về gián đoạn chuyển tiền

Agribank, BIDV, ACB vừa phát đi thông báo về việc gián đoạn tạm thời một số dịch vụ chuyển tiền, thanh toán do liên quan đến kế hoạch diễn tập chuyển đổi hệ thống kỹ thuật của Napas.

Theo thông báo từ Agribank, ngân hàng này sẽ tạm thời gián đoạn một số dịch vụ thanh toán liên ngân hàng trong 2 khung giờ từ 22h ngày 19/4 đến 0h50 ngày 20/4 và từ 22h ngày 23/4 đến 0h50 ngày 24/4. Nguyên nhân là Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật từ Trung tâm chính (DC) sang Trung tâm dự phòng (DRC).

Trong thời gian trên, các giao dịch thực hiện qua hệ thống Napas như chuyển tiền trên Agribank eBanking, Agribank Plus hay các kết nối qua hệ thống ARS có thể bị ảnh hưởng. Đồng thời, các giao dịch chuyển tiền đến Agribank từ ngân hàng khác qua Napas cũng có khả năng không thực hiện được. Tuy vậy, một số hệ thống thanh toán song phương realtime và 24/7 giữa các ngân hàng lớn vẫn hoạt động bình thường.

Tương tự, ACB cho biết các dịch vụ liên quan đến Napas có thể bị gián đoạn ngắn, không liên tục theo từng giai đoạn kỹ thuật của quá trình chuyển đổi trong 2 khung giờ tương tự như của Agribank. Các tính năng bị ảnh hưởng bao gồm chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, thanh toán vé máy bay, tàu lửa, cũng như một số giao dịch thẻ tại ATM/POS và thanh toán trực tuyến bằng thẻ Napas, Visa, Mastercard, JCB.

Trong khi đó, BIDV thông báo nâng cấp hệ thống riêng trong các khung giờ từ 3h đến 5h30 ngày 18-19/4. Ngân hàng cho biết đã có kế hoạch nhằm giảm thiểu tác động, song một số dịch vụ vẫn có thể bị gián đoạn tạm thời do yêu cầu kỹ thuật.

Trong thông báo mới nhất, Napas cho biết trong khoảng thời gian 19-24/4, đơn vị này phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai diễn tập chuyển đổi hệ thống từ DC sang DRC và ngược lại. Hoạt động này được thực hiện định kỳ 2 lần mỗi năm nhằm kiểm tra khả năng vận hành của trung tâm dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố với hệ thống chính, đồng thời tuân thủ quy định tại Thông tư 09/2020 của Ngân hàng Nhà nước về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, giai đoạn 1 diễn ra từ 22h30 ngày 19/4 đến 3h ngày 20/4, và giai đoạn 2 từ 22h30 ngày 23/4 đến 3h ngày 24/4. Các dịch vụ nằm trong phạm vi diễn tập gồm chuyển mạch thẻ nội địa và quốc tế, chuyển tiền nhanh Napas 24/7, thanh toán qua mã QR nội địa và xuyên biên giới.

Napas cho biết các khung giờ diễn tập được lựa chọn vào thời điểm giao dịch thấp nhằm hạn chế ảnh hưởng tới khách hàng. Tuy vậy, người dùng vẫn được khuyến nghị chủ động thực hiện các giao dịch quan trọng ngoài thời gian trên để tránh gián đoạn.