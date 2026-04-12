Chia giao dịch chi tiêu để 'né' chuyển khoản: Cơ quan thuế cảnh báo

Cơ quan thuế cảnh báo tình trạng cố ý chia nhỏ số lần chi dưới 5 triệu nhằm né quy định. Trường hợp bị phát hiện, cơ quan thuế có quyền xác định lại nghĩa vụ thuế dựa trên bản chất giao dịch thực tế.

Cơ quan thuế vừa trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về việc áp dụng lộ trình chi trả tiền lương qua tài khoản ngân hàng, đối với người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, Thuế tỉnh Khánh Hòa ghi nhận vướng mắc của doanh nghiệp đang gặp trong việc thực hiện hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi phí tiền lương chi trả cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo hướng dẫn, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15, Nghị định số 320/2025/NĐ-CP và Thông tư số 20/2026/TTBTC không có điều khoản quy định hiệu lực về việc sử dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần, có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên, áp dụng từ ngày 31/12/2026.

Theo quy định, các khoản thanh toán từng lần có giá trị dưới 5 triệu đồng không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi lương từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được tính vào chi phí.

Việc thanh toán tiền lương cho người lao động phải được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng lao động, chi trả đúng đối tượng và có chứng từ chi trả theo đúng quy định.

"Qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp cố ý chia nhỏ số lần chi trả nhằm “né tránh” quy định thanh toán không dùng tiền mặt, thì có quyền xác định lại nghĩa vụ thuế căn cứ vào bản chất giao dịch thực tế", Thuế tỉnh Khánh Hòa cảnh báo.

Vấn đề chi lương trên 5 triệu đồng, có thể chuyển khoản hay không cũng được nhiều người nộp thuế, đại diện doanh nghiệp thắc mắc, gửi về đối thoại với Bộ Tài chính.

Trả lời những thắc mắc xoay quanh nội dung này, cơ quan thuế khẳng định, mọi khoản chi từng lần từ 5 triệu đồng trở lên, bao gồm tiền lương, tiền công trả cho người lao động; tiền thuê nhà, thuê xe và các khoản chi khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đều phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chi trả tiền lương, tiền công bằng tiền mặt cho người lao động với giá trị từ 5 triệu đồng/lần trở lên, thì không đủ điều kiện để đưa khoản chi này vào chi phí được trừ, kể cả khi đó là chi phí thực tế phát sinh.

Quy định này không phân biệt hóa đơn chịu thuế, không chịu thuế hay thuế suất 0%, mà căn cứ vào giá trị thanh toán từng lần và hình thức thanh toán.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng nhấn mạnh, Nghị định số 320/2025/NĐ-CP áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025, do đó doanh nghiệp cần sớm rà soát lại phương thức chi trả tiền lương và các khoản chi lớn.

Doanh nghiệp cần chủ động hướng dẫn người lao động thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng để đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế và tránh rủi ro bị loại chi phí khi quyết toán.