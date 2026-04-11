Cựu CEO ACB Lý Xuân Hải 'tái xuất'

Chứng khoán Thiên Việt lên kế hoạch thay đổi loạt nhân sự cấp cao, đề cử cựu CEO ACB Lý Xuân Hải vào HĐQT và tái cấu trúc Ban Kiểm soát.

Ông Lý Xuân Hải. Ảnh: ACB.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HoSE: TVS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, hé lộ loạt đề xuất đáng chú ý liên quan đến thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo tờ trình, doanh nghiệp dự kiến thông qua đơn từ nhiệm của bà Bùi Thị Kim Oanh khỏi vị trí Thành viên HĐQT.

Đồng thời, Chứng khoán Thiên Việt đề cử ông Lý Xuân Hải tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.

Ông Hải là cái tên không xa lạ trong giới tài chính - ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng ACB trong giai đoạn 2005-2012, trước khi vướng vào vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên).

Sau đó, ông có thời gian quay trở lại thị trường trong vai trò Trưởng Ban Chiến lược tại Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn 2017-2018, thời điểm doanh nghiệp này đang trong quá trình tái cấu trúc dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức). Hiện tại, ông giữ vai trò Chủ tịch danh dự HĐQT Tơ lụa Bảo Lộc.

Song song với thay đổi ở HĐQT, Chứng khoán Thiên Việt cũng trình cổ đông phương án kiện toàn Ban Kiểm soát theo hướng nâng cao chất lượng giám sát và tăng tính độc lập. Cụ thể, công ty dự kiến miễn nhiệm bà Trần Thị Hồng Nhung khỏi vị trí Thành viên Ban Kiểm soát, miễn nhiệm ông Đỗ Việt Hùng khỏi vai trò Trưởng ban/Thành viên Ban Kiểm soát.

Theo lý giải từ phía doanh nghiệp, các nhân sự trên đều đã có thời gian đảm nhiệm vị trí kéo dài hơn 17 năm. Việc thay đổi nhằm phù hợp với các chuẩn mực quản trị công ty đại chúng hiện đại, đặc biệt là yêu cầu về tính độc lập và khách quan trong hoạt động giám sát. Định hướng này cũng tương đồng với thông lệ áp dụng đối với thành viên HĐQT độc lập, khi thời gian nắm giữ vị trí thường không vượt quá 2 nhiệm kỳ.

Để thay thế, công ty dự kiến bầu bổ sung bà Thái Thị Vân Anh và bà Trương Ngọc Hương Quỳnh vào Ban Kiểm soát trong thời gian tới, qua đó hoàn thiện bộ máy quản trị theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn.